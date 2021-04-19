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Самый кассовый анимационный фильм Японии прошлого года дошел до российского проката и целится тоже оказаться не на самой последней строчке по сборам за первый уик-энд. «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» – это прямое продолжение одного из самых популярных аниме последних лет, и, несмотря на кинотеатральный формат, сиквел не сдает позиции и выстроен также динамично, как и сериальная версия. У истребителей демонов нет времени отдыхать, поэтому Тандзиро…