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Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Киноафиша Фильмы Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» Отзывы о мультфильме «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»»
Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» 2020 / Япония
8.7 Оцените
146 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о мультфильме «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»»

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Наша рецензия

Самый кассовый анимационный фильм Японии прошлого года дошел до российского проката и целится тоже оказаться не на самой последней строчке по сборам за первый уик-энд. «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» – это прямое продолжение одного из самых популярных аниме последних лет, и, несмотря на кинотеатральный формат, сиквел не сдает позиции и выстроен также динамично, как и сериальная версия.  У истребителей демонов нет времени отдыхать, поэтому Тандзиро…

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Razor3748 19 апреля 2021, 22:35
Сколько будет стоить билет?
19 апреля 2021, 22:35 Ответить
Сабрина Тохчукова 29 апреля 2021, 01:46
Можете пожалуйста сказать стоимость билета?
29 апреля 2021, 01:46 Ответить
Рустам Хамидов 3 мая 2021, 14:41
Оценка
Очень жду
3 мая 2021, 14:41 Ответить
Влада Григорьева 3 мая 2021, 17:37
в ответ на сообщение Razor3748 от 19 апреля 2021, 22:35
Возможно как и в обычном кино просто 120 или 180 может 200 а в 3D дороже xD
3 мая 2021, 17:37 Ответить
Таня Генадьевна 3 мая 2021, 17:42
С какого числа по какое можно будет посмотреть?
3 мая 2021, 17:42 Ответить
Максим Тетерев 4 мая 2021, 01:24
Готовьте ребята рублей 300+ точно!
4 мая 2021, 01:24 Ответить
Я, конечно, не Чан у, но и ты не MD 4 мая 2021, 10:29
в ответ на сообщение Таня Генадьевна от 3 мая 2021, 17:42
Не могу ответить на вопрос, но ава зачетная))
4 мая 2021, 10:29 Ответить
Данил Фралов 4 мая 2021, 12:03
ЭРЕН ЙЕЕЕГААА
4 мая 2021, 12:03 Ответить
Полина' Карпова 4 мая 2021, 12:47
ЭРЕН ЙЕЕЕЕГГАААА
4 мая 2021, 12:47 Ответить
Данил Сироотенко 4 мая 2021, 15:46
Фильм 16+, а если тебе 13-14 впустят ли?
4 мая 2021, 15:46 Ответить
Маша Ушакова 4 мая 2021, 16:23
надеюсь в озвучке "студия банда "
4 мая 2021, 16:23 Ответить
Сюзанна Денякина 4 мая 2021, 17:15
Оценка
ЭРЕН ЙЕЕЕЕГААА
4 мая 2021, 17:15 Ответить
mashka2002mg 4 мая 2021, 22:25
Оценка
Надеюсь в Грозном будут показывать я бы с удовольствием пошла 😊😊😊😊
4 мая 2021, 22:25 Ответить
Таисия Рудая 4 мая 2021, 22:40
хоть я уже смотрела в интернете, но пересмотреть на большом экране, да ещё и с студийной бандой очень хочу🤠
4 мая 2021, 22:40 Ответить
Дарья Артемьева'аккерман 5 мая 2021, 00:16
я пойду только из за ЭРАН ЙЕГААААА
5 мая 2021, 00:16 Ответить
Никита Муров 5 мая 2021, 02:05
ЭРЕН ЙЕГААААА
5 мая 2021, 02:05 Ответить
Рик Санчес 5 мая 2021, 10:10
в ответ на сообщение Таисия Рудая от 4 мая 2021, 22:40
sayonara
5 мая 2021, 10:10 Ответить
Киноафиша.инфо 5 мая 2021, 10:12
в ответ на сообщение Таня Генадьевна от 3 мая 2021, 17:42
Здравствуйте, фильм выходит в российский прокат 20 мая.
5 мая 2021, 10:12 Ответить
Киноафиша.инфо 5 мая 2021, 10:12
в ответ на сообщение Данил Сироотенко от 4 мая 2021, 15:46
Здравствуйте, эту информацию лучше уточнить в кинотеатре, в который вы планируете пойти.
5 мая 2021, 10:12 Ответить
Анастасия Кологривых 5 мая 2021, 10:48
ЭРААН ЙЕЕЕГАААА
5 мая 2021, 10:48 Ответить
Сергей Лукаш 5 мая 2021, 22:05
ЭРЕЕЕН ЕГАААА
5 мая 2021, 22:05 Ответить
Darya Sokolova 6 мая 2021, 00:21
приду буду ждать ЭРЕН ЙЕЕГАААА блин так рада что будут показывать
6 мая 2021, 00:21 Ответить
Данил Фралов 6 мая 2021, 01:13
в ответ на сообщение Darya Sokolova от 6 мая 2021, 00:21
нагито на аве, уважаю
6 мая 2021, 01:13 Ответить
Серёга Алексеев 6 мая 2021, 05:55
в ответ на сообщение Маша Ушакова от 4 мая 2021, 16:23
Да
6 мая 2021, 05:55 Ответить
Александр Медведев 6 мая 2021, 13:37
ЭРЕЕЕЕН ЙЕГАААА
6 мая 2021, 13:37 Ответить
maksik.isaev.0009 6 мая 2021, 17:43
ЭРЕН ЙЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕГААААААА
6 мая 2021, 17:43 Ответить
Арнольд Маккейн 7 мая 2021, 18:53
Я надеюсь инвидуумы орущие Эрен Йега останутся дома🥰🥰🥰🥰🥰
7 мая 2021, 18:53 Ответить
Арнольд Маккейн 7 мая 2021, 18:57
И кстати, кто-нибудь знает, бущут ли постеры с Аказой?
7 мая 2021, 18:57 Ответить
Влад Ногай 7 мая 2021, 21:54
Оценка
ЭРЕН ЙЕГА
7 мая 2021, 21:54 Ответить
Стелла Мухинова 7 мая 2021, 23:49
А когда выйдет расписание на этот фильм?
7 мая 2021, 23:49 Ответить
kamysup 8 мая 2021, 00:44
в ответ на сообщение Маша Ушакова от 4 мая 2021, 16:23
будет.
8 мая 2021, 00:44 Ответить
Алёна Булдакова 8 мая 2021, 14:24
в ответ на сообщение Данил Сироотенко от 4 мая 2021, 15:46
Влад(тот кто озвучивал Зеницу) сказал, что пустят, так как там ничего такого нет, а если мнадше, то нужно идти с родителями)))
8 мая 2021, 14:24 Ответить
Богдан Уширов 8 мая 2021, 19:29
Оценка
сколько будет стоить билет ?
8 мая 2021, 19:29 Ответить
Валерия Власова 9 мая 2021, 06:57
Оценка
Хоть я уже его смотрел (в плохом качестве),я с удовольствием пойду на Клинок в кино.
ЭРЕН ЙЕГАА
9 мая 2021, 06:57 Ответить
felixargyle007 9 мая 2021, 16:03
Оценка
ЭРЭН ЙЕЕЕЕЕГААААААААААА
9 мая 2021, 16:03 Ответить
Полина Полюмина 9 мая 2021, 16:55
Оценка
ЭРЭН ЙЙЕЕЕГААААРРР
9 мая 2021, 16:55 Ответить
kruchcko.grischa 9 мая 2021, 20:48
Обидно что приходитя идти одному на этот прекрасный фильм(
9 мая 2021, 20:48 Ответить
klinok.anime 10 мая 2021, 05:21
в ответ на сообщение Razor3748 от 19 апреля 2021, 22:35
Я точно не знаю, но вроде рублей 200-300
10 мая 2021, 05:21 Ответить
klinok.anime 10 мая 2021, 05:22
ЭРЕ ЕГАААААААААА
10 мая 2021, 05:22 Ответить
klinok.anime 10 мая 2021, 05:23
в ответ на сообщение klinok.anime от 10 мая 2021, 05:21
Будет стоить
10 мая 2021, 05:23 Ответить
gorodova.darya 10 мая 2021, 18:15
Пните как будет известна цена на билет
10 мая 2021, 18:15 Ответить
Настя Деева 11 мая 2021, 05:39
ЭРЕН ЙЕГАААААААААА(Кто будет это орать 20 мая в кинохе, то я хочу с вами дружить)
11 мая 2021, 05:39 Ответить
Варвара Вдовина 11 мая 2021, 11:25
Оценка
ЩАС Я ВАМ ДАМ ЭРЕНА ЙЕГЕРААА
11 мая 2021, 11:25 Ответить
Лмао Чай 11 мая 2021, 11:41
ухух, жду с нетерпением.
11 мая 2021, 11:41 Ответить
Сергей Урлапов 11 мая 2021, 14:41
а во сколько?
11 мая 2021, 14:41 Ответить
Даша Кольцова 11 мая 2021, 20:30
Оценка
Тот самый случай, когда в любом случае пойдёшь на премьеру и не жалко потратиться!
11 мая 2021, 20:30 Ответить
Дарья Яметекудасаева' 11 мая 2021, 22:28
Да вы чооо~... Жду с нетерпением :D
11 мая 2021, 22:28 Ответить
Дарья Яметекудасаева' 11 мая 2021, 22:29
Жду того момента когда буду сидеть в зале и вместе с некоторыми людьми закричим
- ЭРЭН ЕГАА
11 мая 2021, 22:29 Ответить
Дарья Яметекудасаева' 11 мая 2021, 22:30
в ответ на сообщение Арнольд Маккейн от 7 мая 2021, 18:53
Зря надеешься🥰🥰🥰
11 мая 2021, 22:30 Ответить
Ксения Григорьева 12 мая 2021, 07:48
ЭРЕН ЙЕГААААА!!!!
12 мая 2021, 07:48 Ответить
Даня Швец 12 мая 2021, 16:57
ЭРЕРЕН ИГЕРРРРР
12 мая 2021, 16:57 Ответить
Елизавета Колмыкова 12 мая 2021, 17:19
ЭРЕН ЙЕЕЕЕГААААА
12 мая 2021, 17:19 Ответить
Rozovoe Oblako 12 мая 2021, 19:22
Есть люди которые из Асино пойдут на фильм?(интересно)
12 мая 2021, 19:22 Ответить
sofakoroleva528 12 мая 2021, 19:46
В чем прикол "эрен йега"? А так фильм топ, специально ждала студийную банду) Пойду в кино
12 мая 2021, 19:46 Ответить
Богдан Хадамов 12 мая 2021, 20:16
в ответ на сообщение Данил Сироотенко от 4 мая 2021, 15:46
Скорее всего. Помню, чисто ходил с родителями на 16+ фильм, конда мне было 10 лет
12 мая 2021, 20:16 Ответить
Виктория Орехова 13 мая 2021, 15:07
во всех городах России будет?
13 мая 2021, 15:07 Ответить
Анастасия Леонова 13 мая 2021, 17:53
блин, его где показывают то.. В благе или тында
13 мая 2021, 17:53 Ответить
Леон Аванесян 13 мая 2021, 22:39
в ответ на сообщение Таня Генадьевна от 3 мая 2021, 17:42
Оценка
С 20-го мая. В прокате будет примерно месяц
13 мая 2021, 22:39 Ответить
Таисия Рудая 14 мая 2021, 00:40
а в Калининграде покажут?
14 мая 2021, 00:40 Ответить
Матвей Трищев 14 мая 2021, 01:37
Я не понял будет анилибрия иди банда озвучивать
14 мая 2021, 01:37 Ответить
Таисия Рудая 14 мая 2021, 09:10
в ответ на сообщение Матвей Трищев от 14 мая 2021, 01:37
Студийная банда
14 мая 2021, 09:10 Ответить
Леон Аванесян 14 мая 2021, 21:02
Оценка
ЭРЕН ЙЕЕЕГГАААААААА
14 мая 2021, 21:02 Ответить
Леон Аванесян 14 мая 2021, 21:02
в ответ на сообщение Матвей Трищев от 14 мая 2021, 01:37
Оценка
Надеюсь Анилибрия
14 мая 2021, 21:02 Ответить
Леон Аванесян 14 мая 2021, 21:03
в ответ на сообщение Данил Сироотенко от 4 мая 2021, 15:46
Оценка
Сам не знаю, но надеюсь, что и 12 впустят
14 мая 2021, 21:03 Ответить
Леон Аванесян 14 мая 2021, 21:05
Оценка
Наверняка будет хороший фильм, который выйдет в мой др. Надеюсь смогу его друзьями
14 мая 2021, 21:05 Ответить
Дима Тенегин 14 мая 2021, 21:44
ЭРЕЕЕН ЙЕГААА
14 мая 2021, 21:44 Ответить
Дима Тенегин 14 мая 2021, 21:44
в ответ на сообщение Настя Деева от 11 мая 2021, 05:39
я буду в автово )
(Красное село)
14 мая 2021, 21:44 Ответить
Roman Pyrbyev 15 мая 2021, 07:09
в ответ на сообщение Маша Ушакова от 4 мая 2021, 16:23
Так естественно, кто-то ещё делает дубляж КРД в кино?
15 мая 2021, 07:09 Ответить
Roman Pyrbyev 15 мая 2021, 07:12
в ответ на сообщение Матвей Трищев от 14 мая 2021, 01:37
Анилибрия не делают дубляж это во-первых, во-вторых они неофициалы, какое кино? Ладно бы, если бы Crunchiroll или другая известная студия снимала тогда было бы понятно.
15 мая 2021, 07:12 Ответить
Roman Pyrbyev 15 мая 2021, 07:13
в ответ на сообщение Настя Деева от 11 мая 2021, 05:39
Вы серьёзно, ребят? :/
Я в деле :D
15 мая 2021, 07:13 Ответить
Roman Pyrbyev 15 мая 2021, 07:15
в ответ на сообщение sofakoroleva528 от 12 мая 2021, 19:46
Мем из тиктока, оригинал не видел, но это уже тренд, крч там один чел в кино, на задних ряд крикнул ЭРЕЕН ЙЕЕГА
15 мая 2021, 07:15 Ответить
Nika Carameli 15 мая 2021, 08:43
Ля. В каких кинотеатрах Калуги будут показывать? А то расписание показывает (17,18, 29)
15 мая 2021, 08:43 Ответить
Ник Некогда 15 мая 2021, 09:35
в ответ на сообщение Маша Ушакова от 4 мая 2021, 16:23
Естественно там будет дубляж СБ все остольное озвучки не офицалы их можно только на пилатских сайтах смотреть
15 мая 2021, 09:35 Ответить
Владимир Дмитренко 15 мая 2021, 19:34
Эрэн Егаа!!!
15 мая 2021, 19:34 Ответить
Дарья Шинкаренко 16 мая 2021, 00:24
ЭРЕН ЕГАААААА
16 мая 2021, 00:24 Ответить
Данил Беляков 16 мая 2021, 10:13
Все будем кричать ЭРЕЕЕЕН ЙЕЕГААА
16 мая 2021, 10:13 Ответить
Василиса Дмитриева 16 мая 2021, 11:41
ЭРЕЕЕН ЕГААА
16 мая 2021, 11:41 Ответить
Александра Шишмарёва 16 мая 2021, 17:43
Оценка
ЭРЕГ ЙЕГАААААА
16 мая 2021, 17:43 Ответить
Даниил Кильмаков 17 мая 2021, 00:48
Оценка
РЕНГОКУ СААААААААААААН
17 мая 2021, 00:48 Ответить
kuznetsova_manga58 17 мая 2021, 05:55
Оценка
Эрен Йегаа
17 мая 2021, 05:55 Ответить
Настя Шувалова 17 мая 2021, 12:45
ЭРЕЕЕН ЙЕГААААААА
17 мая 2021, 12:45 Ответить
Анастасия Лапина 17 мая 2021, 20:41
Оценка
Показа фильма в Борисоглебске не будет, правильно понимаю...? ЭРЕЕЕН ЙЕЕЕЕГААА
17 мая 2021, 20:41 Ответить
m640045 17 мая 2021, 23:21
в ответ на сообщение Razor3748 от 19 апреля 2021, 22:35
От 160-190рублей
17 мая 2021, 23:21 Ответить
Настя Саприна 18 мая 2021, 12:59
КЕЕЕЕЕНИ
18 мая 2021, 12:59 Ответить
Эвелина Митяева 18 мая 2021, 17:11
ЕРЕН ЕГААААААА
18 мая 2021, 17:11 Ответить
Ада Высоцкая 18 мая 2021, 17:38
ЭРЕН ЙЕГААААААА
18 мая 2021, 17:38 Ответить
Гоша Кузнецов 18 мая 2021, 19:28
Оценка
ЭЭЭЭЭЭЭРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕНННННННН ЙЙЙЙЙЙЙЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕГГГГГГГГААААААА
18 мая 2021, 19:28 Ответить
Гоша Кузнецов 18 мая 2021, 19:29
в ответ на сообщение Анастасия Лапина от 17 мая 2021, 20:41
Оценка
Все города в которых будет показ есть в группе ВК WAKANAMI
18 мая 2021, 19:29 Ответить
Armin Crash 19 мая 2021, 00:01
Оценка
ЭРЕЕЕЕН ЙЕЕЕГААА
19 мая 2021, 00:01 Ответить
Артём' Хиданов 19 мая 2021, 06:36
в ответ на сообщение Данил Сироотенко от 4 мая 2021, 15:46
Такой же вопрос:)
19 мая 2021, 06:36 Ответить
User 19 мая 2021, 09:52
ЭРЕР ЙЕЕЕЕЕЕГААААААААААР
19 мая 2021, 09:52 Ответить
User 19 мая 2021, 09:53
в ответ на сообщение Маша Ушакова от 4 мая 2021, 16:23
так филм и будет в озвучке студийки
19 мая 2021, 09:53 Ответить
Маша Воронова 19 мая 2021, 10:13
Оценка
ЭРЕН ЙЕГАААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
19 мая 2021, 10:13 Ответить
Аня Уткина 19 мая 2021, 10:53
в ответ на сообщение Матвей Трищев от 14 мая 2021, 01:37
банда вроде
19 мая 2021, 10:53 Ответить
Ravil Nasyrov 19 мая 2021, 14:13
ЭРЭННН ЕГААААА
19 мая 2021, 14:13 Ответить
Дарья' Нечепуренко 19 мая 2021, 18:15
Оценка
приду и крикну ЭРЕН ЙЕГААААААААА
19 мая 2021, 18:15 Ответить
Дарья' Нечепуренко 19 мая 2021, 18:15
Оценка
ЭРЕН ЙЕГААААААААА
19 мая 2021, 18:15 Ответить
Лин-Лин Степушкина 19 мая 2021, 20:22
в ответ на сообщение Данил Сироотенко от 4 мая 2021, 15:46
Пустят, только на 18+ не пускают.
19 мая 2021, 20:22 Ответить
Даха Че 19 мая 2021, 23:49
Оценка
Кто будет кричать "ЭРЕЕНН ЙЙЕЕГЕ"
19 мая 2021, 23:49 Ответить
Данила Мраз 20 мая 2021, 02:45
в ответ на сообщение Таисия Рудая от 4 мая 2021, 22:40
Ваканим озвучка
20 мая 2021, 02:45 Ответить
Карина Асанова 20 мая 2021, 06:09
в какой озвучке фильм? чтобы сериал посмотреть в той же 😔
20 мая 2021, 06:09 Ответить
Артём' Хиданов 20 мая 2021, 06:30
в ответ на сообщение Лин-Лин Степушкина от 19 мая 2021, 20:22
Надеемся на это☺️✊
20 мая 2021, 06:30 Ответить
Данил Сажаев 20 мая 2021, 13:25
Оценка
Когда в прокат пустят?
20 мая 2021, 13:25 Ответить
Александр Чернов 20 мая 2021, 14:22
Оценка
ЭРЕН ЙЕЕЕЕГААААА
20 мая 2021, 14:22 Ответить
Александр Чернов 20 мая 2021, 14:23
в ответ на сообщение Настя Деева от 11 мая 2021, 05:39
Оценка
я буду орать!!)
20 мая 2021, 14:23 Ответить
Альби Лованова 20 мая 2021, 16:01
Оценка
Здравствуйте! Честно скажу, фильм мне очень понравился! Красивая, плавная анимация, а 3D не режет глаза. Битвы невероятные, сижу и даже не хочу моргать, сердце колотиться, а дыхание затихает. Шутки путь и простые, но могут с лёгкостью рассмешить. Даже обычное слово "Вкусно!" Прорывает на смешок.

Было одно удовольствие смотреть. Лично, я читала Мангу и прекрасно знала что там будет. Но я пошла ради ярких эмоций, что в итоге я и получила.

Советую посмотреть!

👊😔 ЭРЕН ЙЕГАА
20 мая 2021, 16:01 Ответить
Максимка Царёв 20 мая 2021, 16:24
О да, наконец-то
20 мая 2021, 16:24 Ответить
Данила Спичак 20 мая 2021, 16:57
Оценка
Шикарно. 😌
20 мая 2021, 16:57 Ответить
Даниил Степанов 20 мая 2021, 17:47
Оценка
ЭРЕН ЙЕЕЕЕГАААА
20 мая 2021, 17:47 Ответить
Аделя Яковлева 20 мая 2021, 21:53
в ответ на сообщение Дарья Яметекудасаева' от 11 мая 2021, 22:29
можно поинтересоваться? А почему все на "клинок рассекающий демонов" кричат Эрена? это же разные аниме....
20 мая 2021, 21:53 Ответить
Диана 'аккерман 20 мая 2021, 22:06
Оценка
интересно а могут впустить в 12 лет просто там ограничение 16+ 😩
20 мая 2021, 22:06 Ответить
Камилла Шаймиева 21 мая 2021, 00:54
в ответ на сообщение Аделя Яковлева от 20 мая 2021, 21:53
Как я поняла, из-за того что Танжиро кричит "сражайся", как Эрен кричал Микасе. Да и озвучка у них по-моему одна и та же
21 мая 2021, 00:54 Ответить
Антон Арабов 21 мая 2021, 07:00
оаоаоал кто знает, в Нальчике будут показывать?;((
21 мая 2021, 07:00 Ответить
Вика Леонова 21 мая 2021, 11:28
Оценка
ЭРЕЕЕН ЙЕЕГАААА
21 мая 2021, 11:28 Ответить
Дарина Совярская 21 мая 2021, 12:37
а когда уже покажут а!? премьера вчера была во всех городах, а Майкоп похожу "особенный" да!? обидно блин! в нашем городе все не как у людей(
21 мая 2021, 12:37 Ответить
София Хоффман 21 мая 2021, 13:18
И? Почему нет проката?
21 мая 2021, 13:18 Ответить
User 21 мая 2021, 17:46
ЭРЕН ЙЕЕЕЕЕЕГАААААААА
21 мая 2021, 17:46 Ответить
amiriliev753 21 мая 2021, 17:59
А в каких городах будет он ?
21 мая 2021, 17:59 Ответить
Данил Сажаев 21 мая 2021, 19:13
в ответ на сообщение Дарина Совярская от 21 мая 2021, 12:37
Оценка
У нас тоже
21 мая 2021, 19:13 Ответить
Алексей Регер 22 мая 2021, 16:07
За любые деньги я пойду на него ЕРЕН ЙЙЙЕЕЕГААА
22 мая 2021, 16:07 Ответить
Ибрагим Маву 22 мая 2021, 16:11
Зажжётся дух отваги пламенем в груди
22 мая 2021, 16:11 Ответить
Алёна Тихомирова 22 мая 2021, 21:56
Оценка
Сходили, сидели на первых рядах, ревел весь зал, не сравнится с видео из инета, пришла в плаще Кеджуро чтобы почтить его память :_) 10000 из 10
22 мая 2021, 21:56 Ответить
Доржу Цыденжапов 23 мая 2021, 05:45
Надеюсь дауны не будут кричать "Илан гавнега"
23 мая 2021, 05:45 Ответить
User 23 мая 2021, 13:44
Классный фильм. Плакали через смех))
23 мая 2021, 13:44 Ответить
Адина Садвокас 23 мая 2021, 20:48
Покажут ли "истребитель демонов: бесконечный поезд" в Кокшетау?
23 мая 2021, 20:48 Ответить
Хамза Мусанов 25 мая 2021, 10:36
Оценка
ЭРЕН ИЕЕЕГГАААА
25 мая 2021, 10:36 Ответить
Василиса Краснова 25 мая 2021, 16:12
Хочу пойти где-то в июне надеюсь успею посмотреть и крикнуть ЭРЭЭЭЭН ЕГААААР
25 мая 2021, 16:12 Ответить
Настя Гречка 27 мая 2021, 10:29
Оценка
ЭРЕН ЙЕЕЕГААААААА ОЙОЙОЙ МАТЕ МАТЕ КАМОНА
27 мая 2021, 10:29 Ответить
Айганым Каирбекова 27 мая 2021, 17:34
Оценка
ЭРЕЕЕН ЙЕЕЕЕГАААААА😭😭🤭
27 мая 2021, 17:34 Ответить
Aizere Kosanova 27 мая 2021, 17:34
Оценка
ЭРЕЕЕЕН ЙЕЕЕЕГААААА😭
27 мая 2021, 17:34 Ответить
Юлия Карюк 13 июня 2021, 15:11
Кто-нибудь знает до какого числа он в прокате?
13 июня 2021, 15:11 Ответить
Leila Kumukova 15 сентября 2022, 16:09
ЭРЕН ЙЕГААААС
15 сентября 2022, 16:09 Ответить
ジャスミン 灰谷 15 января 2023, 01:34
ЭРЕН ЕГАААААААА
15 января 2023, 01:34 Ответить
User 29 апреля 2023, 14:29
Оценка
Бомба
29 апреля 2023, 14:29 Ответить
Киноафиша.инфо 29 апреля 2023, 15:54
в ответ на сообщение User от 29 апреля 2023, 14:29
Добрый день! Рады, что вам понравился фильм 😊 Спасибо, что поделились мнением!
29 апреля 2023, 15:54 Ответить
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