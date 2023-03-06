Аня Смолина (Ольга Лерман) – успешный московский SMM-менеджер – празднует свой тридцатый день рождения одна: у кого-то самолет опоздал с вылетом, кому-то ребенка оставить не с кем. Это неприятное событие становится началом большого путешествия. Аня решает бросить на время Москву и предаться своему давнему хобби – велосипедному спорту. Конечная цель – Нижний Новгород, родина Ани, где она четырнадцать лет назад оставила мать. Но останется ли эта конечная точка такой уж…
Советую к просмотру.
И поплакать и посмеяться, но оставляет позитивное послевкусие на несколько дней💯
Фильм имеет двойное дно - как к психологу сходил и решил свои проблемы.
Обязательно к просмотру
Про то,что мы все нуждаемся в любви,в друзьях,ищем ответы на вопросы ,в чем смысл жизни.
Фильм с прекрасными видами природы,с юмором,без пошлости.
И героиня отпускает свои проблемы,встречается с любовью,находит друзей,прощает старые обиды.
Всём рекомендуем,подходит для разного возраста.
Очень светлый, добрый фильм, с великолепными видами природы России. Душевная, теплая история. Однозначно смотреть. Спасибо создателям, все молодцы, актерская игра великолепна, я с удовольствием буду пересматривать, и не один раз.
Не верьте положительным отзывам!
Фильм основан на реальной истории,что я люблю. Но это не комедия. И даже не мелодрама. Я хз,что это вообще.
Всё самое смешное собрали в трейлере.
Ходили с мч на первое свидание. После такого фильма,вышли без настроения вообще!
Специально зарегестрировалась,чтобы написать отзыв😃
Смотришь и понимаешь, что в современном мире людям не хватает простого общения.
Минус режиссеру эти дебильные
вставки с ее чекнутой мамашей.
Даже мне, которая не любит большое русское кино (в кинотеатрах), считает, что это не наша сильная сторона, ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ ЭТОТ ФИЛЬМ! Очень атмосферный, добрый, лёгкий!
И не понимаю, честно, людей, которые пишут что это «хз» и что «вышли без настроения»...🤦🏼♀️ Ну... На вкус и цвет, видимо. Я, как человек из сферы культуры, да и просто как человек, оценила! И рекомендую к просмотру!💛
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