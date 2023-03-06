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Поехавшая Поехавшая
Киноафиша Фильмы Поехавшая Отзывы о фильме «Поехавшая»
Poyekhavshaya Поехавшая 2023 / Россия
8.8 Оцените
207 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Поехавшая»

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Аня Смолина (Ольга Лерман) – успешный московский SMM-менеджер – празднует свой тридцатый день рождения одна: у кого-то самолет опоздал с вылетом, кому-то ребенка оставить не с кем. Это неприятное событие становится началом большого путешествия. Аня решает бросить на время Москву и предаться своему давнему хобби – велосипедному спорту. Конечная цель – Нижний Новгород, родина Ани, где она четырнадцать лет назад оставила мать. Но останется ли эта конечная точка такой уж…

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Hayk Tadevosyan 6 марта 2023, 22:33
Оценка
Полная фигня будет
6 марта 2023, 22:33 Ответить
andryusha-nikulin 8 марта 2023, 16:13
Оценка
Фильм классный! пойду ещё раз обязательно и друзьям по рекомендую! 💯
8 марта 2023, 16:13 Ответить
Татьяна Бурмистрова 8 марта 2023, 18:33
Оценка
Фильм очень понравился,ходили всей семьёй, посмеялись от души. Советую посетить не пожалеете
8 марта 2023, 18:33 Ответить
Ирина Дремова 8 марта 2023, 18:57
Оценка
Фильм прекрасный, давно такого не видела.Ходили с дочерью,обязательно пойдем еще раз. Всем рекомендую.
8 марта 2023, 18:57 Ответить
jaroslav0220 8 марта 2023, 19:02
в ответ на сообщение Hayk Tadevosyan от 6 марта 2023, 22:33
Оценка
Если это фигня! Но ты извин идиот! 😂😂😂😂😂😂😂😂сегодня сходили в кино! Полный зал! Все очень довольны!
8 марта 2023, 19:02 Ответить
jaroslav0220 8 марта 2023, 19:04
Оценка
Фильм 👍👍👍👍👍что надо!
8 марта 2023, 19:04 Ответить
jaroslav0220 8 марта 2023, 19:06
в ответ на сообщение Hayk Tadevosyan от 6 марта 2023, 22:33
Оценка
Докажи одную часть что она пережила в поездке! И потом пиши это фигня!
8 марта 2023, 19:06 Ответить
воронова света 8 марта 2023, 19:24
искренний радостный фильм
8 марта 2023, 19:24 Ответить
Виктор Сидьков 8 марта 2023, 19:31
Оценка
Посмотрели с женой. Добрый, очень красивый фильм, с хорошими человеческими смыслами. Опять захотелось на Байкал, вчера тоже хотелось.
8 марта 2023, 19:31 Ответить
Елена Ермаченкова 8 марта 2023, 22:48
Оценка
Фильм очень понравился! Снят очень хорошо, интересный сюжет. Неповторимые виды богатой природы нашей страны!
Советую к просмотру.
8 марта 2023, 22:48 Ответить
Андрей Иванов 8 марта 2023, 23:04
Оценка
Невероятный фильм, искренний, качественный юмор, современен, динамичен- не заскучаешь!☀️
И поплакать и посмеяться, но оставляет позитивное послевкусие на несколько дней💯
Фильм имеет двойное дно - как к психологу сходил и решил свои проблемы.
Обязательно к просмотру
8 марта 2023, 23:04 Ответить
Андрей Иванов 8 марта 2023, 23:06
Оценка
Только 5!
8 марта 2023, 23:06 Ответить
♥Людок♥Людочка ♥Людмилка♥ 8 марта 2023, 23:11
Оценка
Фильм классный. Очень понравился. Рекомендую.
8 марта 2023, 23:11 Ответить
Алиса Матвеева 9 марта 2023, 14:06
Оценка
Классный фильм! ✨
9 марта 2023, 14:06 Ответить
Наталия Рачёва 9 марта 2023, 15:01
Оценка
Просто чудесный фильм!
Про то,что мы все нуждаемся в любви,в друзьях,ищем ответы на вопросы ,в чем смысл жизни.
Фильм с прекрасными видами природы,с юмором,без пошлости.
И героиня отпускает свои проблемы,встречается с любовью,находит друзей,прощает старые обиды.
Всём рекомендуем,подходит для разного возраста.
9 марта 2023, 15:01 Ответить
ykhudyakova 9 марта 2023, 16:09
Оценка
Очень понравился. И посмеялись и скупую слезу пустили и порадовались. А ещё приятно удивились, что это не выдуманная история, а основанная на реальных событиях.
9 марта 2023, 16:09 Ответить
matrixds 10 марта 2023, 04:05
Оценка
понравился! при всем моей скептически отношении к русским фильмам, фильм трогает. советую к просмотру.
10 марта 2023, 04:05 Ответить
old_falc 10 марта 2023, 07:20
Оценка
Никаких тебе погонь, стрелялок, \"спецэфектов\". Просто душевный фильм. \"Да, курьер..... Зато у меня друзья есть\"(С). Это хорошо, когда есть друзья, которые принесут в палатку миску каши..... И плохо, когда на своё 30-и летие сидишь в ресторане за шикарно накрытым столом одна....
10 марта 2023, 07:20 Ответить
old_falc 10 марта 2023, 20:03
Оценка
Лёгкий, душевный фильм. Есть где посмеяться и попереживать. (Сидящие в соседнем ряду девчонки в конце захлюпали носом 😄). Будет интересно для старшего поколения узнать поближе о \"существовании\" параллельной вселенной в которой живёт молодёжь (и не только), субкультуре блогов, ТикТока. Мне понравилось.
10 марта 2023, 20:03 Ответить
User 10 марта 2023, 22:07
Оценка
Обязательно сходите! Это вау😍
10 марта 2023, 22:07 Ответить
daria92melnikova 11 марта 2023, 09:10
Оценка
Хороший,добрый фильм о современных реалиях одиночества,о красоте России и о том что нужно иногда что-то кардинально изменить,чтобы найти своё.
11 марта 2023, 09:10 Ответить
Александр Шибанов 11 марта 2023, 10:35
Оценка
Розовые сопельки ... Так себе фильм. Монологов многовато. 6-7 баллов.
11 марта 2023, 10:35 Ответить
nata.matveeva.82 11 марта 2023, 11:56
Отличный фильм, весёлый , просто бомба!
11 марта 2023, 11:56 Ответить
porunova.katya 11 марта 2023, 15:43
Оценка
Рекомендую!!! Фильм просто ВАУ!
Очень светлый, добрый фильм, с великолепными видами природы России. Душевная, теплая история. Однозначно смотреть. Спасибо создателям, все молодцы, актерская игра великолепна, я с удовольствием буду пересматривать, и не один раз.
11 марта 2023, 15:43 Ответить
Марина Губкина 12 марта 2023, 08:13
Оценка
Полная фигня!
Не верьте положительным отзывам!
Фильм основан на реальной истории,что я люблю. Но это не комедия. И даже не мелодрама. Я хз,что это вообще.
Всё самое смешное собрали в трейлере.
Ходили с мч на первое свидание. После такого фильма,вышли без настроения вообще!
Специально зарегестрировалась,чтобы написать отзыв😃
12 марта 2023, 08:13 Ответить
Валерий Сухоруков 12 марта 2023, 12:38
Оценка
Давно таких хороших фильмов не видел! Супер!
12 марта 2023, 12:38 Ответить
Ruslan Papkin 12 марта 2023, 12:49
Оценка
Отличный фильм всем советую посмеялся от души!
12 марта 2023, 12:49 Ответить
karataeva_76 12 марта 2023, 16:32
Оценка
Фильм добрый.
Смотришь и понимаешь, что в современном мире людям не хватает простого общения.
12 марта 2023, 16:32 Ответить
viktoranimesnik 12 марта 2023, 16:38
Оценка
Фильм очень годный советую к просмотру 👍👍👍
12 марта 2023, 16:38 Ответить
innakostenko260195 12 марта 2023, 17:43
Фильм хороший основан на реальных событиях. Душевный есть о чем задуматься. Что никогда не нельзя сдаваться , уметь прощать найти свое и следовать за своей мечтой и преодолевать трудности.
12 марта 2023, 17:43 Ответить
lobova-1982 12 марта 2023, 22:16
Фильм супер,на одном дыхании ,советую к просмотру всей семьей
12 марта 2023, 22:16 Ответить
lobova-1982 12 марта 2023, 22:18
в ответ на сообщение Hayk Tadevosyan от 6 марта 2023, 22:33
Сам ты фигня
12 марта 2023, 22:18 Ответить
lobova-1982 12 марта 2023, 22:19
в ответ на сообщение Марина Губкина от 12 марта 2023, 08:13
В церковь сходи !!жизнь может потом радовать начнёт
12 марта 2023, 22:19 Ответить
djkjiby 13 марта 2023, 00:17
Оценка
Фильм для души. Зачёт.
13 марта 2023, 00:17 Ответить
tihiy-l 13 марта 2023, 08:10
Оценка
Фильм на раз.. Игра главных героев неплохая, но некоторые рнжисерские штучки заставляют иногда думать.. \"что за бред\"..
13 марта 2023, 08:10 Ответить
Галина Напрасная 14 марта 2023, 22:59
Оценка
Очень хороший фильм.И природа нашей Родины и отношения и цель и семья,все есть.И смеялись и прослещились.
14 марта 2023, 22:59 Ответить
User 15 марта 2023, 16:42
Голова разболелась, не понимаю восторженные отзывы. Зря потратила время. Лучше бы пошла на другой фильм.
15 марта 2023, 16:42 Ответить
Денис Сигляр 15 марта 2023, 19:57
Оценка
Великолепный отечественный фильм, мне и моей девушке очень понравился. Рекомендую всем! Эта история может порадить у вас желание отправиться в вело-путешествие.
15 марта 2023, 19:57 Ответить
Maryka 16 марта 2023, 11:18
Оценка
Ой, этот фильм в самое сердечко. Такой искренний, добрый, позволяющий мечтать и верить в то, что все-таки нашим мечтам суждено сбыться. Фильм о любви, о себе, тебе и обо мне, о всех нас, которые сбились с курса и не видят ориентир. Картина поможет взглянуть на свою жизнь под другим углом, может все-таки необходимо сменить направление и двигаться в сторону осуществления своей давней, самой заветной мечты!? Фильм от души рекомендую, будто побывала на сеансе у психолога, обнажив свои чувства до гола, много плакала и смеялась, узнавая себя почти в каждом эпизоде. Более того фильм основан на реальной истории о путешественнице, которая выпустила несколько книг из серии: а чего дома сидеть? Ну а это несомненно 10 из 10.
16 марта 2023, 11:18 Ответить
kimo777 17 марта 2023, 12:28
Оценка
Местами - смешно, местами - лирично. Отличные виды. На шедевр не тянет, но посмотреть можно с удовольствием.
17 марта 2023, 12:28 Ответить
Анатолий Семенов 17 марта 2023, 18:43
Фильм чудесный, мы с женой душу отвели, и посмеялись и слезу пустили. Идите и смотрите, не пожалеете.
17 марта 2023, 18:43 Ответить
yura.chernikov.chernikov 18 марта 2023, 17:07
Оценка
Отличная комедия
18 марта 2023, 17:07 Ответить
f.katrin 18 марта 2023, 18:31
Оценка
Отличный фильм. Рекомендую к просмотру! И смешно и переживательно. Лëгкий и добрый фильм. Спасибо!
18 марта 2023, 18:31 Ответить
Алексей Воронин 18 марта 2023, 21:28
Оценка
Очень понравилось!!!
18 марта 2023, 21:28 Ответить
Potekhin 19 марта 2023, 14:28
Оценка
Фильм позволяет развлечься, посмотреть красивые виды на большом экране, где-то улыбнуться, где-то взгрустнуть, без особой глубины или каких-то особенно сильных чувств, с неплохой (но не выдающейся) игрой неплохих (но не гениальных) актёров. В общем, скорее хороший, чем плохой фильм из категории средних.
19 марта 2023, 14:28 Ответить
Светлана Мишанина 19 марта 2023, 23:48
Оценка
Фильм хороший,не скучно.Но как же бесит эта чекнутая тетка.Белорус хороший.Но как же он с ней в жизни ещё намучается.
Минус режиссеру эти дебильные
вставки с ее чекнутой мамашей.
19 марта 2023, 23:48 Ответить
Viktoria Alexandrovna 20 марта 2023, 12:17
Оценка
Великолепный фильм.
20 марта 2023, 12:17 Ответить
Марина Соловьева 20 марта 2023, 19:41
Оценка
Это лучшее, что мы смотрели семьев в последние годы. Рекомендую к просмотру всей семьёй. Уже несколько дней хожу и вспоминаю сюжеты. Обязательно посмотрите
20 марта 2023, 19:41 Ответить
Krisger_ 21 марта 2023, 07:41
Оценка
Легкий и добрый фильм! Рекомендую!
21 марта 2023, 07:41 Ответить
Наташа Жукова 23 марта 2023, 19:48
Оценка
Очень понравилось) позитивные эмоции после просмотра
23 марта 2023, 19:48 Ответить
User 28 марта 2023, 19:38
Оценка
найс
28 марта 2023, 19:38 Ответить
Анна Гасанова 29 марта 2023, 22:02
Оценка
Опять призыв к блуду. Куда мы катится.
29 марта 2023, 22:02 Ответить
User 9 апреля 2023, 05:10
Оценка
Актрисса просто огонь!!! Отработала на 120%
9 апреля 2023, 05:10 Ответить
Наталья Демихова 10 апреля 2023, 11:54
Оценка
На разок.
10 апреля 2023, 11:54 Ответить
kleopatra32 14 апреля 2023, 08:39
Оценка
Суперский! Мне очень понравился! И поплакать можно и посмеяться)
14 апреля 2023, 08:39 Ответить
Киноафиша.инфо 14 апреля 2023, 10:40
в ответ на сообщение kleopatra32 от 14 апреля 2023, 08:39
Добрый день! Рады, что фильм вызвал у вас положительные эмоции 😊 Спасибо, что поделились мнением
14 апреля 2023, 10:40 Ответить
katesuhova1981 23 апреля 2023, 21:58
Оценка
Супер комедия!
23 апреля 2023, 21:58 Ответить
E Nordin 29 апреля 2023, 16:52
в ответ на сообщение Марина Губкина от 12 марта 2023, 08:13
А я вот зарегистрировалась специально, чтобы ответить на ваш негативный отзыв😆🤓
Даже мне, которая не любит большое русское кино (в кинотеатрах), считает, что это не наша сильная сторона, ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ ЭТОТ ФИЛЬМ! Очень атмосферный, добрый, лёгкий!
И не понимаю, честно, людей, которые пишут что это «хз» и что «вышли без настроения»...🤦🏼‍♀️ Ну... На вкус и цвет, видимо. Я, как человек из сферы культуры, да и просто как человек, оценила! И рекомендую к просмотру!💛
29 апреля 2023, 16:52 Ответить
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