Десятилетняя девочка Мадлен, родители которой умерли, учится в маленькой школе для девочек в Париже. К сожалению, умирает миссис Ковингтон, на средства которой и существует школа во главе с монахиней мисс Клавель.

Злой муж покойной дамы хочет закрыть школу, а дом продать, но Мадлен, отличающаяся умом, сообразительностью и общей живостью характера, никак не может этого допустить. В этот нехитрый сюжет включена и линия с похищением Пепито, двенадцатилетнего сына испанского посла, живущего в соседнем особняке. Во время похода в цирк злоумышленники похитили его вместе с Мадлен, которая как раз решила сбежать вместе с цирковой труппой. Вот тут и начинаются настоящие приключения…