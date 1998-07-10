Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мадлен
Мадлен

Мадлен

Madeline 18+
О фильме

Десятилетняя девочка Мадлен, родители которой умерли, учится в маленькой школе для девочек в Париже. К сожалению, умирает миссис Ковингтон, на средства которой и существует школа во главе с монахиней мисс Клавель.

Злой муж покойной дамы хочет закрыть школу, а дом продать, но Мадлен, отличающаяся умом, сообразительностью и общей живостью характера, никак не может этого допустить. В этот нехитрый сюжет включена и линия с похищением Пепито, двенадцатилетнего сына испанского посла, живущего в соседнем особняке. Во время похода в цирк злоумышленники похитили его вместе с Мадлен, которая как раз решила сбежать вместе с цирковой труппой. Вот тут и начинаются настоящие приключения…

Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 1 января 2018
Премьера в мире 10 июля 1998
Дата выхода
26 декабря 1998 Австралия G
12 февраля 1999 Великобритания
11 февраля 1999 Нидерланды
10 июля 1998 США
17 февраля 1999 Франция
26 марта 1999 Швеция Btl
MPAA PG
Сборы в мире $29 967 750
Производство Global Entertainment Productions GmbH & Company Medien KG, Jaffilms, Madeline Films
Другие названия
Madeline, Madelina, Madeline - Il diavoletto della scuola, Madeline, a csínytevő csitri, Μαντελάιν, Маделин, Мадлен, マドレーヌ, 古靈精怪瑪德琳
В ролях
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Найджел Хоторн
Найджел Хоторн
Хэтти Джонс
Бен Дэниелс
Бен Дэниелс
Артуро Венегас
Стефан Одран
Все актеры и съемочная группа
6.0
6 IMDb
Цитаты
Aggie [после того, как она и другие девочки тайком пробрались на кухню и нашли бюстгальтер Хелен, она тихо напевает] Сиськи, сиськи, сиськи.
