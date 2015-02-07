Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
WillТы знаешь, что я люблю тебя, правда? Я знаю, что никогда не говорил об этом, но... Ну, ты же это знаешь, да?
StaceyЭто ты говоришь или пиво?
WillНа самом деле, это я разговаривал с пивом.
[улыбается]
Stacey[с усмешкой]Идиотка!
IX фестиваль Ирландского кино в Москве16-27 марта 2016 года в кинотеатре «Октябрь» пройдет IX фестиваль Ирландского кино! В программе фестиваля 12 ирландских фильмов, среди которых обладатель 4 номинаций и лауреат премии