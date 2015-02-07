Оповещения от Киноафиши
Постер фильма А еще ты урод
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.7
2 постера
Киноафиша Фильмы А еще ты урод

А еще ты урод

You're Ugly Too 18+
Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 7 февраля 2015
Премьера в мире 7 февраля 2015
Дата выхода
7 февраля 2015 Германия
27 марта 2016 Гонконг
26 мая 2017 Испания
Сборы в мире $88 373
Производство Savage Productions, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board
Другие названия
You're Ugly Too, Entre los dos, Familienbande, Tak jak ja, Toi aussi t'es moche, А ещё ты урод, 親情交叉點
Режиссер
Марк Нунан
В ролях
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Лорен Кинселла
Джесси Моррис
Эрика Сэйнт
Джордже Пистерьяну
Фильмы похожие на А еще ты урод
Лорелея 7.2
Лорелея (2020)
Роуз притворяется Джули 6.6
Роуз притворяется Джули (2019)
Убить гонца 6.9
Убить гонца (2014)
Голгофа 7.5
Голгофа (2013)
Лунная афера 6.6
Лунная афера (2015)
Тайный игрок 6.4
Тайный игрок (2012)
Последний занавес 5.7
Последний занавес (2002)
Любовники 6.1
Любовники (2017)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Will Ты знаешь, что я люблю тебя, правда? Я знаю, что никогда не говорил об этом, но... Ну, ты же это знаешь, да?
Stacey Это ты говоришь или пиво?
Will На самом деле, это я разговаривал с пивом.
[улыбается]
Stacey [с усмешкой] Идиотка!
Новости о фильме
IX фестиваль Ирландского кино в Москве
IX фестиваль Ирландского кино в Москве 16-27 марта 2016 года в кинотеатре «Октябрь» пройдет IX фестиваль Ирландского кино! В программе фестиваля 12 ирландских фильмов, среди которых обладатель 4 номинаций и лауреат премии
10 марта 2016 00:00
Кадры из фильма
