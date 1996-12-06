Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Энн Скелли
Ann Skelly
Киноафиша
Персоны
Энн Скелли
Энн Скелли
Ann Skelly
Дата рождения
6 декабря 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Дублин, Ирландия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой фэнтези
Биография Энн Скелли
Родилась 6 декабря 1996 года. Дублин, Ирландия.
Развернуть
Популярные фильмы
8.4
Trad
(2025)
7.6
Песочный человек
(2022)
7.2
Невероятные
(2021)
Фильмография Энн Скелли
8.4
Trad
Trad
2025, Ирландия
6.4
Письма о любви
Four Letters of Love
драма
2024, Великобритания / Ирландия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Песочный человек
драма, фэнтези
2022, США
7.2
Невероятные
драма
2021, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.6
Роуз притворяется Джули
Rose Plays Julie
драма, триллер
2019, Ирландия
6.2
Смерть и соловьи
драма, мелодрама, мини-сериал
2018, Великобритания
7.1
Маленькие женщины
драма, мини-сериал
2017, Великобритания
Показать еще
Новости о Энн Скелли
Пирс Броснан и Хелена Бонем Картер сыграют в романтическом фильме «Четыре письма о любви»
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить