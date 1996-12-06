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Энн Скелли
Энн Скелли Ann Skelly
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Энн Скелли

Ann Skelly

Дата рождения
6 декабря 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Дублин, Ирландия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой фэнтези

Биография Энн Скелли

Родилась 6 декабря 1996 года. Дублин, Ирландия.

Популярные фильмы

Trad 8.4
Trad (2025)
Песочный человек 7.6
Песочный человек (2022)
Невероятные 7.2
Невероятные (2021)

Фильмография Энн Скелли

Trad 8.4
Trad Trad
2025, Ирландия
Письма о любви 6.4
Письма о любви Four Letters of Love
драма 2024, Великобритания / Ирландия
Смотреть трейлер
Песочный человек 7.6
Песочный человек
драма, фэнтези 2022, США
Невероятные 7.2
Невероятные
драма 2021, США
Роуз притворяется Джули 6.6
Роуз притворяется Джули Rose Plays Julie
драма, триллер 2019, Ирландия
Смерть и соловьи 6.2
Смерть и соловьи
драма, мелодрама, мини-сериал 2018, Великобритания
Маленькие женщины 7.1
Маленькие женщины
драма, мини-сериал 2017, Великобритания
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