Северное сияние. Следы смерти, 2018

Автор остросюжетных романов Агата Север отправляется на тихий остров, расположенный посреди Ладожского озера, за очередной толикой вдохновения. Но оказывается втянута в водоворот странных и пугающих событий. Жители острова подхватывают неизвестный вирус, а один из туристов и вовсе умирает. Старожилы твердят, что загадочная болезнь – проклятие древних богов, кара за то, что кто-то осквернил древнее капище. Однако Агата уверена, что боги острова здесь вовсе ни при чем. Убийцу следует искать среди простых смертных – и как можно скорее, ведь никто не может предсказать, кто станет его следующей жертвой…
На острове заболевает несколько человек. Заболевает и Агата Север, работающая здесь над своим очередным детективом. Когда умирает турист-датчанин, старожилы уверяют, что это не просто неизвестный смертельный вирус, а гнев злого божества, охраняющего вход в царство мертвых. Когда-то давно здесь произошло то же самое — было потревожено древнее карельское капище, и погибли люди. Агате предстоит выяснить, что случилось на острове много лет назад и кто отправляет людей на тот свет сейчас — древнее проклятье или чей-то злой умысел.