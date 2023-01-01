Северное сияние. Следы смерти, 2018

На острове заболевает несколько человек. Заболевает и Агата Север, работающая здесь над своим очередным детективом. Когда умирает турист-датчанин, старожилы уверяют, что это не просто неизвестный смертельный вирус, а гнев злого божества, охраняющего вход в царство мертвых. Когда-то давно здесь произошло то же самое — было потревожено древнее карельское капище, и погибли люди. Агате предстоит выяснить, что случилось на острове много лет назад и кто отправляет людей на тот свет сейчас — древнее проклятье или чей-то злой умысел.