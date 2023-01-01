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Северное сияние. Следы смерти Северное сияние. Следы смерти
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Северное сияние. Следы смерти

Северное сияние. Следы смерти, 2018

2018 / Россия
4.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Автор остросюжетных романов Агата Север отправляется на тихий остров, расположенный посреди Ладожского озера, за очередной толикой вдохновения. Но оказывается втянута в водоворот странных и пугающих событий. Жители острова подхватывают неизвестный вирус, а один из туристов и вовсе умирает. Старожилы твердят, что загадочная болезнь – проклятие древних богов, кара за то, что кто-то осквернил древнее капище. Однако Агата уверена, что боги острова здесь вовсе ни при чем. Убийцу следует искать среди простых смертных – и как можно скорее, ведь никто не может предсказать, кто станет его следующей жертвой…

  • Как и все остальные фильмы о писательнице Агате Север, «Следы смерти» сняты по произведениям Виктории Платовой. 
  • Съемки проходили в Ленинградской области. Красоты Русского Севера создатели франшизы снимали в маленьком городе Сосновый Бор, расположенном неподалеку от Финского залива. 
  • «Следы смерти» – четвертый фильм из цикла об Агате Север. Режиссером этой части, как и двух предыдущих («Ведьмины куклы» и «Шорох крыльев»), стал Владимир Нахабцев-младший.
  • Актриса Анна Дулова, исполнившая роль литературного агента Маруси, ранее была занята в других проектах Владимира Нахабцева-младшего – сериалах «Осколки» (2017) и «Ученица Мессинга» (2017).

На острове заболевает несколько человек. Заболевает и Агата Север, работающая здесь над своим очередным детективом. Когда умирает турист-датчанин, старожилы уверяют, что это не просто неизвестный смертельный вирус, а гнев злого божества, охраняющего вход в царство мертвых. Когда-то давно здесь произошло то же самое — было потревожено древнее карельское капище, и погибли люди. Агате предстоит выяснить, что случилось на острове много лет назад и кто отправляет людей на тот свет сейчас — древнее проклятье или чей-то злой умысел.

4.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Нахабцев мл.
В ролях
Ирина Горячева
Ирина Горячева
Константин Шелестун
Константин Шелестун
Алексей Симонов
Алексей Симонов
Галина Бокашевская
Хельга Филиппова
Хельга Филиппова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Северное сияние. Следы смерти 1 постер
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