Актер родился 22 марта 1984 года в Ленинграде. Родители Дмитрия работали программистами. У актера есть сестра Наталья, она по профессии психолог.

Интерес к кинематографу проявился у мальчика после просмотра фильма «Терминатор». Он был просто ошеломлен зрелищностью картинки и спецэффектами. Благодаря профессии родителей в семье рано появился компьютер, которым и увлекся маленький Дима. А после приобретения видеомагнитофона мальчика и вовсе было не вытащить на улицу.

В подростковом возрасте, посмотрев выступления актеров театра юного зрителя, юноша решил попробовать свои силы в актерском ремесле. Дима участвовал в постановках школьного театрального кружка, а позже записался в театр юношеского творчества, где занимался в течение двух лет. После окончания школы поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Еще будучи студентом, начал сниматься в кино в эпизодических ролях.

Окончив академию, начинающий актер устроился в труппу Александринского театра в Санкт-Петербурге. По воспоминаниям актера, в какой-то момент он понял, что работа на театральных подмостках ему не по душе и покинул театр. А вскоре ему начали предлагать серьезные роли в кино. Свою первую главную роль Дмитрий сыграл в комедийном сериале «Тронутые», рассказывающем о приключениях трех неразлучных друзей-студентов.

Фильмы и сериалы с Дмитрием Паламарчуком

«Тронутые» (сериал, 2005)

«Не родись красивым» (2008)

«Почти весна» (короткометражка, 2010)

«Клеймо» (сериал, 2010)

«Оружие» (2011)

«Чужой» (сериал, 2014)

«Такая работа» (сериал, 2014 – 2016)

«Невский» (сериал, 2015)

«Казнить нельзя помиловать» (сериал, 2016 – ...)

«Последняя статья журналиста» (сериал, 2016)

«Милицейская сага» (сериал, 2016 – ...)

«Подсудимый» (сериал, 2018)

«Матрёшка» (сериал, 2018)

«Реализация» (сериал, 2019 – ...)

«Исчезнувшая невеста» (сериал, 2019)

«В одну реку дважды» (мини-сериал, 2019)

«Архипелаг» (2019)

«Три желания» (2019)

«Статья 105» (мини-сериал, 2020)

Всего фильмография Дмитрия насчитывает около 50 ролей, а визитной карточкой актера стал сериал «Невский». После его выхода на экраны люди на улице называют любимого артиста не иначе как Фома, по имени его героя в сериале.

Личная жизнь: жена и дочь

Обладающий харизаматичной внешностью актер за годы творчества приобрел немало поклонниц. Но вторая половинка у Дмитрия уже есть. Он женат на актрисе Инне Анциферовой. Актеры познакомились в 2009 году на съемках многосерийного фильма «Клеймо». Позже артист признавался, что, когда увидел Инну, поверил в любовь с первого взгляда. Однако кто-то поведал Дмитрию, что девушка не свободна. Информация была неверной, но актер, не зная этого, не решался раскрыть свои чувства. Инна, в свою очередь, тоже почувствовала симпатию к коллеге. Искры, проскакивающие между актерами, не смог бы заметить разве что слепой. В итоге даже режиссер не выдержал, подошел к Дмитрию и пояснил, что у Инны никого нет. Только тогда влюбленный решился показать девушке свои чувства. С банкета по поводу окончания съемок сериала актеры уехали вместе, а вскоре Дмитрий уже переехал к возлюбленной. Спустя два года они поженились. У пары подрастает дочь.

Актер с теплотой отзывается о жене, заявляя, что именно она сформировала его как мужчину. Семья для Дмитрия главное. По его словам, если до брака он позволял себе просиживать деньги по ресторанам и барам, то после стал совершенным домоседом. Лучший отдых для него – это провести время с женой и дочкой.

Инстаграм Дмитрия Паламарчука

На страничке Дмитрия в Инстаграме подписчиков не слишком много, и, судя по количеству записей, актер не слишком увлекается социальными сетями, лишь изредка делясь новостями со съемок, домашними фото и видео. Под одной из своих фотографий Дмитрий извиняется, что не отвечает на вопросы, поясняя, что всем ответить ему не под силу, а ответы на выборочные комментарии могут обидеть остальных.