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Дмитрий Паламарчук

Дмитрий Паламарчук
Дмитрий Паламарчук
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Дата рождения
22 марта 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
187 см
Биография Дмитрия Паламарчука

Актер родился 22 марта 1984 года в Ленинграде. Родители Дмитрия работали  программистами. У актера есть сестра Наталья, она по профессии психолог.

Интерес  к кинематографу проявился у мальчика после просмотра фильма «Терминатор». Он был просто ошеломлен зрелищностью картинки и спецэффектами. Благодаря профессии родителей в семье рано появился компьютер, которым и увлекся маленький Дима. А после приобретения видеомагнитофона мальчика и вовсе было не вытащить на улицу.

В подростковом возрасте, посмотрев выступления актеров театра юного зрителя, юноша решил попробовать свои силы в актерском ремесле. Дима участвовал в постановках школьного театрального кружка, а позже записался в театр юношеского творчества, где занимался в течение двух лет. После окончания школы поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Еще будучи студентом, начал сниматься в кино в эпизодических ролях.

Окончив академию, начинающий актер устроился в труппу Александринского театра в Санкт-Петербурге. По воспоминаниям актера, в какой-то момент он понял, что работа на театральных подмостках ему не по душе и покинул театр. А вскоре ему начали предлагать серьезные роли в кино. Свою первую главную роль Дмитрий сыграл в комедийном сериале «Тронутые», рассказывающем о приключениях трех неразлучных друзей-студентов.

Фильмы и сериалы с Дмитрием Паламарчуком

«Тронутые» (сериал, 2005)

«Не родись красивым» (2008)

«Почти весна» (короткометражка, 2010)

«Клеймо» (сериал, 2010)

«Оружие» (2011)

«Чужой» (сериал, 2014)

«Такая работа» (сериал, 2014 – 2016)

«Невский» (сериал, 2015)

«Казнить нельзя помиловать» (сериал, 2016 – ...)

«Последняя статья журналиста» (сериал, 2016)

«Милицейская сага» (сериал, 2016 – ...)

«Подсудимый» (сериал, 2018)

«Матрёшка» (сериал, 2018)

«Реализация» (сериал, 2019 – ...)

«Исчезнувшая невеста» (сериал, 2019)

«В одну реку дважды» (мини-сериал, 2019)

«Архипелаг» (2019)

«Три желания» (2019)

«Статья 105» (мини-сериал, 2020)

Всего фильмография Дмитрия насчитывает около 50 ролей, а визитной карточкой актера стал сериал «Невский». После его выхода на экраны люди на улице называют любимого артиста не иначе как Фома, по имени его героя в сериале.

Личная жизнь: жена и дочь

Обладающий харизаматичной внешностью актер за годы творчества приобрел немало поклонниц. Но вторая половинка у Дмитрия уже есть. Он женат на актрисе Инне Анциферовой. Актеры познакомились в 2009 году на съемках многосерийного фильма «Клеймо». Позже артист признавался, что, когда увидел Инну, поверил в любовь с первого взгляда. Однако кто-то поведал Дмитрию, что девушка не свободна. Информация была неверной, но актер, не зная этого, не решался раскрыть свои чувства. Инна, в свою очередь, тоже почувствовала симпатию к коллеге. Искры, проскакивающие между актерами, не смог бы заметить разве что слепой. В итоге даже режиссер не выдержал, подошел к Дмитрию и пояснил, что у Инны никого нет. Только тогда влюбленный решился показать девушке свои чувства. С банкета по поводу окончания съемок сериала актеры уехали вместе, а вскоре Дмитрий уже переехал к возлюбленной. Спустя два года они поженились. У пары подрастает дочь.

Актер с теплотой отзывается о жене, заявляя, что именно она сформировала его как мужчину. Семья для Дмитрия главное. По его словам, если до брака он позволял себе просиживать деньги по ресторанам и барам, то после стал совершенным домоседом. Лучший отдых для него – это провести время с женой и дочкой.

Инстаграм Дмитрия Паламарчука

На страничке Дмитрия в Инстаграме подписчиков не слишком много, и, судя по количеству записей, актер не слишком увлекается социальными сетями, лишь изредка делясь новостями со съемок, домашними фото и видео. Под одной из своих фотографий Дмитрий извиняется, что не отвечает на вопросы, поясняя, что всем ответить ему не под силу, а ответы на выборочные комментарии могут обидеть остальных.

Интересные факты о Дмитрии Паламарчуке
  • Актер сотрудничает с несколькими театрами: «Балтийским домом», Драматическим театром им. Комиссаржевской, «На Литейном»;
  • Со своей женой, актрисой Инной Анциферовой, которая старше него на пять лет, познакомился на съемках;
  • В 2018 году на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным получил ведомственную медаль «За содействие»;
  • Кумиры детства – Олег Даль, Владимир Высоцкий, Андрей Миронов;
  • Актер содержит двух собак породы китайский ши-тцу – Веню и Ченю;
  • Одной из основных причин, по которой актер ушел из Александринского театра, стало то, что ему доставались в основном роли второго плана.
Фильмография Дмитрия Паламарчука
Архипелаг
Архипелаг
исторический, драма, мелодрама 2021, Россия
5.0
Северное Сияние. Тайна огненных рун
Северное Сияние. Тайна огненных рун
детектив 2020, Россия
3.0
Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются
Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются
детектив 2019, Россия
0.0
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