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Ирина Горячева
Ирина Горячева Irina Goryacheva
Киноафиша Персоны Ирина Горячева

Ирина Горячева

Irina Goryacheva

Дата рождения
8 марта 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Россия

Популярные фильмы

Сокровища Ермака
Сокровища Ермака (2018)
5
Северное Сияние. Тайна огненных рун
Северное Сияние. Тайна огненных рун (2020)
3.3333333
Северное сияние. Проклятье пустынных болот
Северное сияние. Проклятье пустынных болот (2019)
3.142857

Фильмография Ирина Горячева

Жанр
Год
Все 11 Фильмы 6 Сериалы 5 Актриса 11
Маленькая тайна, большая ложь
Маленькая тайна, большая ложь
мелодрама 2023, Россия
Акула
Акула
криминал, триллер, драма 2022, Россия
Актер
Актер
2022, Россия
Северное Сияние. Тайна огненных рун 3.3
Северное Сияние. Тайна огненных рун Северное Сияние. Тайна огненных рун
детектив 2020, Россия
Северное сияние. Проклятье пустынных болот 3.1
Северное сияние. Проклятье пустынных болот Северное сияние. Проклятье пустынных болот
детектив 2019, Россия
Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются
Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются
детектив 2019, Россия
Впереди день
Впереди день
мелодрама 2018, Россия
Сокровища Ермака 5
Сокровища Ермака
приключения, семейный 2018, Россия
Смотрите за 1
Северное сияние. Следы смерти
Северное сияние. Следы смерти Северное сияние. Следы смерти
детектив 2018, Россия
Свои
Свои
драма, криминал, детектив 2017, Россия
Эра Стрельца
драма, криминал 2007, Россия
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