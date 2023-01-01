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Шурочка Шурочка
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Shurochka

Шурочка, 1983

1983 / СССР
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой подпоручик Юрий Ромашов служит в роте Вадима Ефимовича Николаева. Супруга начальника, очаровательная Александра Петровна, окружает неуклюжего юношу заботой. Вскоре отношения между молодой женщиной и ее подопечным принимают иной, романтический характер. Ромашев пылко влюбляется в чужую жену, которая, как оказалось, несчастна в семейной жизни. Однако о романе Юрия с Шурочкой вскоре узнают его сослуживцы. Они решают подставить юношу, тем самым положив начало настоящей трагедии…

  • В основу сценария легла повесть Александра Куприна «Поединок», впервые опубликованная в 1905 году. 
  • «Шурочка» – не первая экранизация произведения Куприна. Впервые «Поединок» был перенесен на экран в 1910 году, режиссером немого фильма выступил Андре Мэтр. Всего повесть была экранизирована шесть раз, но, по словам литературного критика Дмитрия Быкова, «Шурочка» является лучшим киновоплощением «Поединка». 
  • Режиссер и автор сценария Иосиф Хейфиц не впервые обращается к произведениям русской классики. Именно он создал фильмы «Дама с собачкой» (1960) и «Плохой хороший человек» (1973) по Чехову, «Ася» (1977) по одноименной повести Тургенева. 
  • В 1985 году Елена Финогеева (Шурочка) и Станислав Садальский (офицер Веткин) сыграли в драме «Искушение Дон Жуана».

Подпоручику Ромашову является Шурочка Николаева. Разрываясь между любовью и чувством долга, Ромашов вызывает мужа Шурочки, своего капитана Николаева на дуэль.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1983
Возраст 18+
Режиссер
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
В ролях
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Константин Григорьев
Андрей Николаев
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Елена Финогеева
Все актеры и съемочная группа
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Прямая трансляция
Прямая трансляция (1990)
5.4
Постер фильма Шурочка 2 постера
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Шурочка

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