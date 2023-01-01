Шурочка, 1983

Молодой подпоручик Юрий Ромашов служит в роте Вадима Ефимовича Николаева. Супруга начальника, очаровательная Александра Петровна, окружает неуклюжего юношу заботой. Вскоре отношения между молодой женщиной и ее подопечным принимают иной, романтический характер. Ромашев пылко влюбляется в чужую жену, которая, как оказалось, несчастна в семейной жизни. Однако о романе Юрия с Шурочкой вскоре узнают его сослуживцы. Они решают подставить юношу, тем самым положив начало настоящей трагедии…