Заметки с поля боя, 2018

Уникальный спектакль одной актрисы. Анна Дивер Смит собрала рассказы людей, которые пострадали от американской системы правосудия, в буквальном смысле выталкивающей молодых людей из групп меньшинств в места тюремного заключения. Основная идея постановки – отсутствие у молодежи, живущей за чертой бедности, возможностей и ресурсов для того, чтобы построить благополучную жизнь.