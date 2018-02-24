Заметки с поля боя, 2018

Уникальный спектакль одной актрисы. Анна Дивер Смит собрала рассказы людей, которые пострадали от американской системы правосудия, в буквальном смысле выталкивающей молодых людей из групп меньшинств в места тюремного заключения. Основная идея постановки – отсутствие у молодежи, живущей за чертой бедности, возможностей и ресурсов для того, чтобы построить благополучную жизнь.
Моноспектакль – мощное выступление, через которое актриса передает истории учеников, родителей, учителей и директоров, противостоящих американской беде – “со школьной скамьи на тюремные нары”. Анализируя систему правосудия, буквально выталкивающую подростков из бедных семей из класса прямиком под стражу, этот проект проливает свет на проблему потерянного поколения. Выступление, основанное на 250 интервью, заставляет глубоко осознать весь драматизм положения и сделать шаг в сторону перемен.