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Заметки с поля боя, 2018

2018 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Уникальный спектакль одной актрисы. Анна Дивер Смит собрала рассказы людей, которые пострадали от американской системы правосудия, в буквальном смысле выталкивающей молодых людей из групп меньшинств в места тюремного заключения. Основная идея постановки – отсутствие у молодежи, живущей за чертой бедности, возможностей и ресурсов для того, чтобы построить благополучную жизнь.

  • Перед тем как обрести свою телеверсию, спектакль был представлен на сцене Репертуарного театра Беркли в Калифорнии и успел побывать на гастролях. Постановка является центральным элементом инициативы Смит под названием The Pipeline Project. Проект, запущенный в 2013 году, посвящен социальной справедливости и направлен на то, чтобы вынести обсуждение насущных проблем за пределы театра.
  • Анна Дивер Смит не только исполнила главную роль в спектакле, но также выступила в качестве автора сценария к постановке. В тексте Смит ссылается на несколько реальных происшествий, включая гибель Фредди Грея и инцидент, когда пятнадцатилетняя афроамериканка была задержана полицией.
  • В спектакле использованы кадры из реальных хроник – например, видеозапись, на которой белый офицер полиции швыряет через всю комнату семнадцатилетнюю афроамериканку.

Моноспектакль – мощное выступление, через которое актриса передает истории учеников, родителей, учителей и директоров, противостоящих американской беде – “со школьной скамьи на тюремные нары”. Анализируя систему правосудия, буквально выталкивающую подростков из бедных семей из класса прямиком под стражу, этот проект проливает свет на проблему потерянного поколения. Выступление, основанное на 250 интервью, заставляет глубоко осознать весь драматизм положения и сделать шаг в сторону перемен.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 24 февраля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Кристи Зиа
В ролях
Анна Дивер Смит
Анна Дивер Смит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Заметки с поля боя 3 постера
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Переводчик
Переводчик
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Вызов
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