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Помогите, я уменьшил своих друзей! Помогите, я уменьшил своих друзей!
Киноафиша Фильмы Помогите, я уменьшил своих друзей! Помогите, я уменьшил своих друзей!, 2021: актеры и роли
Help, I Shrunk My Friends Помогите, я уменьшил своих друзей! 2021 / Германия
5.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Помогите, я уменьшил своих друзей!, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гранц Хенман Гранц Хенман Granz Henman
В ролях
Андреа Завацки Андреа Завацки Andrea Sawatzki Оскар Кеймер Оскар Кеймер Oskar Keymer Аня Клинг Аня Клинг Anja Kling Джулия Хартманн Джулия Хартманн Julia Hartmann Элой Крист Элой Крист Eloi Christ
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