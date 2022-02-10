«Помогите, я уменьшил своих друзей!»: Рецензия Киноафиши

Близится последний год обучения в школе имени Отто Леонарда. Феликс (Оскар Кеймер) и его друзья повзрослели, и уже совсем непохожи на детей. Раздор в их компанию случайно вносит новенькая в классе Мелани (Лорна цу Сольмс) – милая девочка, не знакомая с нравами школы, которая, кажется, понравилась Феликсу. Элла (Лина Хускер) и старая компания Феликса всячески противятся новой увлеченности друга. Впрочем, есть проблемы и более важные, чем дела сердечные, покой в школе снова под угрозой – вернулась Хильда Стинберг (Андреа Завацки).

Это третья и заключительная часть серии экранизаций немецкой детской писательницы Сабине Людвиг. Как и положено истории не о детстве, а о юношестве, здесь несколько изменены приоритеты. В первой части магическим образом уменьшалась «зловредная училка», которая не давала нормально ничего не делать на уроках. Очень быстро фрау Шмидт-Гессенвайн из антагонистки превращалась в товарища главного героя, а сама история (за рамками не самого увлекательного фэнтезийного приключения) становилась сюжетом о принятии родителей и установлении с ними более доверительных отношений.

Помогите, я уменьшил своих друзей!

Во второй части уменьшались уже родители, но вектор сместился, основным мотивом стала дружба с ровесниками – установление границ доверия и понимания, ответственность за друга. В третьей же части эти вроде как укоренившиеся отношения подвергаются обыкновенному в пубертатном возрасте испытанию – первой влюбленности.

Само по себе волшебное уменьшение в триквеле играет очень условную роль. Происходит оно практически в середине фильма и расколдовывается к финальному акту. Уменьшенные герои пройдут несколько забавных испытаний, проговорят один трогательный диалог и отмочат пару не самых смешных гегов.

Иногда кажется, что фильму и не нужна вся фэнтезийная мишура, которая и в первых двух частях казалась факультативной. Для большой истории если не про школу волшебства, то хотя бы про школу, где живет волшебство, здесь не хватает ни масштаба событий, ни бюджета. Зато история про трудное взросление и непонимание, чего же ты хочешь, получается вполне внятная.

Помогите, я уменьшил своих друзей!

Несколько смущает разве что одержимость создателей фильма парностью. Видимо, желая все сюжетные ветки закончить и всех подвести к счастливым развязкам, авторы придумывают романтические линии даже тем героям, которым это не особо-то и нужно. Плюс нехватка экранного времени не позволяет все эти линии продуманно оформить. Впрочем, чрезмерная зацикленность на парности для такого весеннего кино может быть и уместна.

Последняя часть трилогии на фоне довольно скромных художественных успехов предыдущих частей смотрится удовлетворительно и смотрибельно. Вполне подходит для семейного просмотра.