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Джулия Хартманн
Джулия Хартманн
Julia Hartmann
О персоне
Фильмография
Джулия Хартманн
Julia Hartmann
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Дата рождения
9 июля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Берлин, Германия
Биография Джулия Хартманн
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Фильмография Джулия Хартманн
Помогите, я уменьшил своих друзей!
приключения, комедия, семейный
2021, Германия
5.0
Помогите, я уменьшил своих родителей!
комедия, приключения
2018, Германия
4.0
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