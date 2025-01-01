Из «Ментовских войн» — в «Астрал»: куда пропала Мила Сорокина после 9 сезона

25 000 000 просмотров в день старта, но повторит ли 3 сезон «Колец власти» этот подвиг? Знаем дату выхода продолжения саги о Сауроне

Если бы Танос и Галактус сошлись в одном поединке, вселенная бы содрогнулась: но победит только один

Обнимал, целовал, руки распускал: психиатр разобрал поведение Паскаля с замужними актрисами — тревожностью там и не пахнет

Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода»

В Корее и до космоса добрались: дорама в духе «Чужого» получила 6,9 баллов на IMDb — страх, кровь и борьба за выживание

«Мюнхгаузена» иностранцы поставили в один ряд с «Летят журавли», но Янковский сравнивал его с... «Терминатором»

Верите в 4 сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»? Продолжение точно не снимут, но есть и хорошая новость о будущем Алика

После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

Сценарий к «Гремлинам 3» уже готов — теперь все ждут одобрения Стивена Спилберга