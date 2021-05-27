«В винном отражении»: Рецензия Киноафиши

Четыре истории о том, что важнее вина нет ничего.

Что есть вино? Это не просто напиток. Это начало хорошего разговора, это приятный глоток свежести в летний день, это терпкость у камина в день зимний, это целый образ жизни для тех, кто знает в вине толк.. «В винном отражении» – альманах историй, так или иначе связанных с древним напитком, вино в них – неотъемлемая, даже системообразующая часть человеческих взаимоотношений.

Фильм представляет собой альманах из четырёх историй, так или иначе связанных с виноделием и винной культурой. Истории очень разные по настроению и жанрово. Первая - видеоновелла про борьбу двух винных экспертов. Дуэль, в которой в качестве оружия только тонкий вкус и навыки винодела. Напряженная и обаятельная история, в качестве пролога она наиболее уместна.

Вторая глава - наиболее драматичная. Стареющий грузинский винодел не знает, кому оставить дело всей его жизни, а его сын и внук совсем не разделяют винного энтузиазма деда. Эта часть, пожалуй, в картине самая сильная. Лаконичная и понятная история про конфликт поколений на фоне райского грузинского пейзажа выглядит самодостаточной и драматичной историей.

В винном отражении

Чего не скажешь о третьей части, милой, но довольно пустой романтической комедии про двух дуркующих артистов. Выбивается эта история и не совсем винным языком. Три остальные истории происходят в Италии, Грузии и Франции, в качестве четвёртой культуры в этом квартете уместнее была бы испаноязычная история, тем более, что сюжет про артистов легко мог произойти в Испании, или, скажем, Аргентине.

Самая лаконичная, но самая, пожалуй, философская, четвёртая новелла. В ней молодой священник не поддаётся искушению продать драгоценные винные погреба своего предшественника богатому иностранцу. С виду банальная история подана с удивительным вкусом, поэтому смотрится отлично.

Истории отличаются тоном и подачей, но вместе смотрятся вполне уместно. Конечно, каждая из них вполне могла бы быть отдельной короткометражкой, но и вместе история не имеет инородных элементов, опять же, с небольшой оговоркой про третью главу – она отличается и чрезмерной легкомысленностью тона и тем, что вино в ней не такой уж и существенный элемент. В трёх других это целая идеология, краеугольный камень картины мира.

В винном отражении

Пищевые аналогии в рецензии - пошлость, но здесь сам материал к ним располагает. «В винном отражении» - кинематографический аналог Шардоне. Приятного и понятного многим вина, популярного, очень уместного жарким летним вечером. Этот не напрягающий хронометражом ( 1 час 15 минут) приятный фильм может понравиться поклонником культуры пития вина и тем, кому нравятся картины-альманахи из разнородных историй.