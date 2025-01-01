История начинается с любви двух несвободных людей. Они не принадлежат себе самим, и их чувства являются вызовом окружающему миру. Но влюбленным не суждено было быть вместе. Обман и предательство вмешались в их судьбу. Спустя много лет их история продолжилась.

Неспокойные времена и постоянные войны приводят целые страны к разрушению. Чтобы защититься от грядущей войны и наступления врага, главный визирь султана предлагает построить крепость на стратегически важном перевале. Небольшой поселок Сурами становится тем местом, где разворачиваются самые важные события.

Строительство нового укрепления велось как обычно, но стоило мастерам и рабочим приступить к возведению крыши, как все стены обрушились. И так произошло несколько раз. Мудрая гадалка Гулисварди предрекла, что крепость смогут завершить тогда, когда в нее замуруют живьем самого красивого юношу.