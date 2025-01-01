Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Легенда о Сурамской крепости
1 постер
Киноафиша Фильмы Легенда о Сурамской крепости

Легенда о Сурамской крепости

Ambavi Suramis tsikhitsa 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История начинается с любви двух несвободных людей. Они не принадлежат себе самим, и их чувства являются вызовом окружающему миру. Но влюбленным не суждено было быть вместе. Обман и предательство вмешались в их судьбу. Спустя много лет их история продолжилась.

Неспокойные времена и постоянные войны приводят целые страны к разрушению. Чтобы защититься от грядущей войны и наступления врага, главный визирь султана предлагает построить крепость на стратегически важном перевале. Небольшой поселок Сурами становится тем местом, где разворачиваются самые важные события.

Строительство нового укрепления велось как обычно, но стоило мастерам и рабочим приступить к возведению крыши, как все стены обрушились. И так произошло несколько раз. Мудрая гадалка Гулисварди предрекла, что крепость смогут завершить тогда, когда в нее замуруют живьем самого красивого юношу.

Страна Грузия / СССР
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1984
Премьера в мире 1 декабря 1985
Дата выхода
29 августа 2024 Греция
1 декабря 1985 Грузия
8 сентября 1986 Канада
19 апреля 1986 СССР
3 декабря 1986 Франция
Производство Georgian-Film
Другие названия
Ambavi Suramis tsikhitsa, La leyenda de la fortaleza de Suram, The Legend of the Suram Fortress, Легенда о Сурамской крепости, A Lenda da Fortaleza Suram, A szurámi vár legendája, Die Legende der Festung Suram, La légende de la forteresse de Souram, La leggenda della fortezza di Suram, Legenda o Suramskoj kreposti, Legenda o suramskoj tvrđavi, Legenda o twierdzy suramskiej, Legenda Suramis tsikheze, Legenda twierdzy suramijskiej, Legenden om Surams fästning, Legenden om Surams festning, Linnakkeen legenda, O thrylos tou kastrou Suram, The Legend of Suram Fortress, The Legend of the Surami Fortress, スラム砦の伝説, 蘇拉姆城堡的傳說
Режиссер
Сергей Параджанов
Давид Абашидзе
В ролях
Верико Анджапаридзе
Давид Абашидзе
Софико Чиаурели
Дудухана Церодзе
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Легенда о Сурамской крепости
Ашик Кериб 7.0
Ашик Кериб (1988)
Цветок на камне 5.8
Цветок на камне (1962)
Тени забытых предков 7.3
Тени забытых предков (1964)
Цвет граната 7.2
Цвет граната (1970)
Украинская рапсодия 6.4
Украинская рапсодия (1961)
Пиросмани 6.6
Пиросмани (1969)
Изысканное тело 7.0
Изысканное тело (2015)
Семь человек-невидимок 6.4
Семь человек-невидимок (2005)
Смерть рабочего 7.9
Смерть рабочего (2005)
Мольба 7.5
Мольба (1967)
Первый парень 5.6
Первый парень (1958)
Лурджа Магданы 7.6
Лурджа Магданы (1955)

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше