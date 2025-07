Страна Грузия / СССР

Продолжительность 1 час 22 минуты

Год выпуска 1984

Премьера в мире 1 декабря 1985

Производство Georgian-Film

Другие названия

Ambavi Suramis tsikhitsa, La leyenda de la fortaleza de Suram, The Legend of the Suram Fortress, Легенда о Сурамской крепости, A Lenda da Fortaleza Suram, A szurámi vár legendája, Die Legende der Festung Suram, La légende de la forteresse de Souram, La leggenda della fortezza di Suram, Legenda o Suramskoj kreposti, Legenda o suramskoj tvrđavi, Legenda o twierdzy suramskiej, Legenda Suramis tsikheze, Legenda twierdzy suramijskiej, Legenden om Surams fästning, Legenden om Surams festning, Linnakkeen legenda, O thrylos tou kastrou Suram, The Legend of Suram Fortress, The Legend of the Surami Fortress, スラム砦の伝説, 蘇拉姆城堡的傳說