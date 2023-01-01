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Мавританец Мавританец
Киноафиша Фильмы Мавританец Мавританец, 2021: актеры и роли
The Mauritanian Мавританец 2021 / США
7.8 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Мавританец, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин МакДональд Кевин МакДональд Kevin Macdonald
В ролях
Тахар Рахим Тахар Рахим Tahar Rahim Джоди Фостер Джоди Фостер Jodie Foster Шейлин Вудли Шейлин Вудли Shailene Woodley Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Закари Ливай Закари Ливай Zachary Levi Кори Джонсон Кори Джонсон Corey Johnson Лэнгли Кирквуд Лэнгли Кирквуд Langley Kirkwood Дэвид Финн David Fynn Мэттью Марш Мэттью Марш Matthew Marsh
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