Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мавританец
Мавританец, 2021: актеры и роли
The Mauritanian
Мавританец
2021 / США
Смотреть трейлер
7.8
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Мавританец, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин МакДональд
Kevin Macdonald
В ролях
Тахар Рахим
Tahar Rahim
Джоди Фостер
Jodie Foster
Шейлин Вудли
Shailene Woodley
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Закари Ливай
Zachary Levi
Кори Джонсон
Corey Johnson
Лэнгли Кирквуд
Langley Kirkwood
Дэвид Финн
David Fynn
Мэттью Марш
Matthew Marsh
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить