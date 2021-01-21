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Через два месяца после теракта 11 сентября мавританская полиция задерживает на семейном празднике молодого человека Мохаммеда Ульд Слахи. «Американцы хотят поговорить с тобой», – объясняет ему офицер. «Не волнуйся, мама, я скоро вернусь», – обещает Мохаммед. Больше он ее не увидит: мать умрет, так и не дождавшись освобождения сына. История, рассказанная в новом фильме Кевина Макдональда «Мавританец», – реальная. Мохаммед Слахи провел под…