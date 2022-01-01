Чистая победа, 2012

О борце-самбисте Константине Кретове — парне из провинциальной рабочей семьи (мать Кости одна растит их с младшей сестрой). Всю жизнь Костя посвящает спорту, в котором уже добился звания мастера, но это его увлечение не встречает одобрения со стороны матери. Сама бывшая спортсменка, она считает спорт слишком непредсказуемым, и настаивает, чтобы сын отдал предпочтение учебе и работе.



Стремления к спортивной карьере Кости поддерживает лишь его наставник и тренер, заменивший отца, Николай Звонарев. Но настоящим испытанием для юноши становится невзаимная любовь к однокурснице Любе, которая ищет, прежде всего, материального достатка и развлечений, а не пусть и перспективного, но бедного друга…