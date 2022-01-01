Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чистая победа
Киноафиша Фильмы Чистая победа

Чистая победа, 2012

2012 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

О борце-самбисте Константине Кретове — парне из провинциальной рабочей семьи (мать Кости одна растит их с младшей сестрой). Всю жизнь Костя посвящает спорту, в котором уже добился звания мастера, но это его увлечение не встречает одобрения со стороны матери. Сама бывшая спортсменка, она считает спорт слишком непредсказуемым, и настаивает, чтобы сын отдал предпочтение учебе и работе.

Стремления к спортивной карьере Кости поддерживает лишь его наставник и тренер, заменивший отца, Николай Звонарев. Но настоящим испытанием для юноши становится невзаимная любовь к однокурснице Любе, которая ищет, прежде всего, материального достатка и развлечений, а не пусть и перспективного, но бедного друга…

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Георгий Шенгелая
Георгий Шенгелая
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Олег Жданов
Александр Песков
Александр Песков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чистая победа 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши