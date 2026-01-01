Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Ли Бом-су
Lee Beom-soo
Киноафиша
Персоны
Ли Бом-су
Ли Бом-су
Lee Beom-soo
Дата рождения
25 ноября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Чхонджу, Республика Корея
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Криминальный Город: Разборки В Пусане
(2023)
7.5
Девушка XX века
(2022)
7.4
Криминальный город. Возмездие
(2024)
Фильмография Ли Бом-су
7.4
Пощады не будет
драма, боевик, криминал, дорама
2025, Южная Корея
Злодеи
драма, криминал, триллер, дорама
2025, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Криминальный город. Возмездие
Beomjoedosi4
боевик, криминал, триллер
2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Криминальный Город: Разборки В Пусане
The Roundup: No Way Out
боевик, криминал
2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Девушка XX века
20th Century Girl
драма, мелодрама
2022, Южная Корея
6.7
Школа Мурим
драма, боевик, фэнтези, дорама
2016, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Операция «Хромит»
Incheon sangryuk jakjeon
боевик, драма, исторический
2016, Южная Корея
7.3
Последний
боевик, криминал, триллер, дорама
2015, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Огурцы с помидорами швыряю в кастрюлю — хрустящую закуску «Тяп-Ляп и готово» стряпаю за 15 минут: и со стола ее первой сметут
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить