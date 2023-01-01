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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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О персоне
Фильмография
Ли Бом-су
Lee Beom-soo
Киноафиша
Персоны
Ли Бом-су
Ли Бом-су
Lee Beom-soo
Дата рождения
25 ноября 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Чхонджу, Республика Корея
Популярные фильмы
Криминальный Город: Разборки В Пусане
(2023)
7.9333334
Анархисты
(2000)
5.8
Фильмография Ли Бом-су
Жанр
Все
Боевик
Криминал
Триллер
Год
Все
2023
2000
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.9
Криминальный Город: Разборки В Пусане
The Roundup: No Way Out
боевик, криминал
2023, Южная Корея
5.8
Анархисты
Anakiseuteu Anarchists
боевик, триллер
2000, Китай / Южная Корея
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