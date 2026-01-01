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Ли Бом-су
Ли Бом-су Lee Beom-soo
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Ли Бом-су

Lee Beom-soo

Дата рождения
25 ноября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Чхонджу, Республика Корея
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Криминальный Город: Разборки В Пусане 7.6
Криминальный Город: Разборки В Пусане (2023)
Девушка XX века 7.5
Девушка XX века (2022)
Криминальный город. Возмездие 7.4
Криминальный город. Возмездие (2024)

Фильмография Ли Бом-су

Пощады не будет 7.4
Пощады не будет
драма, боевик, криминал, дорама 2025, Южная Корея
Злодеи
Злодеи
драма, криминал, триллер, дорама 2025, Южная Корея
Криминальный город. Возмездие 7.4
Криминальный город. Возмездие Beomjoedosi4
боевик, криминал, триллер 2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Криминальный Город: Разборки В Пусане 7.6
Криминальный Город: Разборки В Пусане The Roundup: No Way Out
боевик, криминал 2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
Девушка XX века 7.5
Девушка XX века 20th Century Girl
драма, мелодрама 2022, Южная Корея
Школа Мурим 6.7
Школа Мурим
драма, боевик, фэнтези, дорама 2016, Южная Корея
Операция «Хромит» 6.2
Операция «Хромит» Incheon sangryuk jakjeon
боевик, драма, исторический 2016, Южная Корея
Последний 7.3
Последний
боевик, криминал, триллер, дорама 2015, Южная Корея
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