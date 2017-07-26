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Кунхам: Пограничный остров
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Gunhamdo

Кунхам: Пограничный остров, 2017

2017 / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Японцы называли этот остров Хасима. Шесть гектаров земли и бетона в 15 километрах от побережья Нагасаки. Здесь с конца XIX века профессиональные шахтёры добывали уголь из подводных забоев. Когда наступила война, и все ушли на фронт, на смену шахтерам стали привозить военнопленных китайцев и корейских переселенцев. Корейцы называли этот остров Кунхам. Или Остров-Броненосец. Для них он был тюрьмой, из которой невозможно сбежать. Руководитель оркестра Ли Ган-ок поддался на уговоры японского рекрутёра, который обещал бесплатную дорогу и работу в Японии. Так он с малолетней дочерью оказался на Кунхаме в компании соотечественников, среди которых можно было встретить и бандитов, и героев-подпольщиков. И каждый из них был готов принять участие в побеге.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 26 июля 2018
Премьера в мире 26 июля 2017
Возраст 16+
В ролях
Хван Джон-мин
Хван Джон-мин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кунхам: Пограничный остров 2 постера
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