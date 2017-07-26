Кунхам: Пограничный остров, 2017

Японцы называли этот остров Хасима. Шесть гектаров земли и бетона в 15 километрах от побережья Нагасаки. Здесь с конца XIX века профессиональные шахтёры добывали уголь из подводных забоев. Когда наступила война, и все ушли на фронт, на смену шахтерам стали привозить военнопленных китайцев и корейских переселенцев. Корейцы называли этот остров Кунхам. Или Остров-Броненосец. Для них он был тюрьмой, из которой невозможно сбежать. Руководитель оркестра Ли Ган-ок поддался на уговоры японского рекрутёра, который обещал бесплатную дорогу и работу в Японии. Так он с малолетней дочерью оказался на Кунхаме в компании соотечественников, среди которых можно было встретить и бандитов, и героев-подпольщиков. И каждый из них был готов принять участие в побеге.