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Барби: Чудесное Рождество Барби: Чудесное Рождество
Киноафиша Фильмы Барби: Чудесное Рождество Фильмы похожие на Барби: Чудесное Рождество
Barbie: A Perfect Christmas Барби: Чудесное Рождество 2011 / США
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Вся информация о мультфильме
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