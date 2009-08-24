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Постер мультфильма Бионикл: Легенда возрождается
Постер мультфильма Бионикл: Легенда возрождается
Постер мультфильма Бионикл: Легенда возрождается
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 5.2
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3 постера
Киноафиша Фильмы Бионикл: Легенда возрождается

Бионикл: Легенда возрождается

Bionicle: The Legend Reborn 18+
Напомним о выходе в прокат

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Факты

О фильме

Когда-то правитель всей вселенной, Великий Дух Мата Нуи оказывается изгнанным из собственного тела, его дух заперт внутри легендарной Маски Жизни, несущейся сквозь космос. После приземления на далекую планету Бара Магна маска создает ему новое тело, и герой невольно попадает в яростные битвы на бесплодной и опасной планете. Местные жители, которых зовут Агори, просят его помощи против безжалостной армии Племени Камней их лидера Тумы. Местные воины начинают тренировать его, учат защищать себя, в то время как Мата Нуи добавляет некоторые способности к своим боевым навыкам. Ветеран Аккар, дерзкая женщина Киина, молодой Глаториан Греш и дружелюбный особенный жук по имени Клик помогают ему в пути. Мата Нуи должен помочь своим новым друзьям, но и найти способ вернуться к своим… 

  • Хотя кто-то может подумать, что из-за его голоса и того, как он говорит, Греш – самый молодой Глаториан в фильме, на самом деле это благородный Мата Нуи, которому «всего» сто тысяч лет. К моменту появления Мата Нуи Греш уже давно был рожден.
  • Аниматоры приложили немало усилий, чтобы герои фильма выглядели как можно ближе к своим игрушечным аналогам. У персонажей даже есть булавки и оси, показывающие, что они держат их тела вместе, и они также носят снаряжение для счетчика жизней, что изначально предназначалось только для игрушек. 

Мата Нуи, некогда великий и могущественный лидер, очнулся на захламленной металлоломом пустоши вдали от дома. После победы в соревнованиях гладиаторов местные жители просят его сразиться с реальными врагами: жестоким Скраллом и Охотниками за костями. Вместе с отважной командой гладиаторов и крестьян Агори Мата Нуи отправляется в эпическое путешествие в новые неведомые страны, чтобы раскрыть удивительные тайны «Бионикла».

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 24 августа 2009
Дата выхода
24 октября 2009 Германия
24 августа 2009 США
Сборы в мире $4 883
Производство LEGO, Threshold Animation Studios, Tinseltown Toons
Другие названия
Bionicle: The Legend Reborn, Bionicle - A legenda újjászületik, Bionicle 4: Efsane Geri Dönüyor, Bionicle: A Lenda Renasce, Bionicle: De Legende Herboren, Bionicle: Die Legende Erwacht, Bionicle: La légende renaît, Bionicle: La leyenda renace, Bionicle: Legenden återuppstår, Bionicle: Legenden genopstår, Bionicle: Legenden Gjenoppstår, Bionicle: Legenden lever, Bionicle: O thrylos xanagennietai, Bionicle: Odrodzenie legendy, Bionicle: Renace la leyenda, Бионикл: Легенда возрождается
Режиссер
Марк Балдо
В ролях
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Майкл Дорн
Майкл Дорн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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