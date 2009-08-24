Когда-то правитель всей вселенной, Великий Дух Мата Нуи оказывается изгнанным из собственного тела, его дух заперт внутри легендарной Маски Жизни, несущейся сквозь космос. После приземления на далекую планету Бара Магна маска создает ему новое тело, и герой невольно попадает в яростные битвы на бесплодной и опасной планете. Местные жители, которых зовут Агори, просят его помощи против безжалостной армии Племени Камней их лидера Тумы. Местные воины начинают тренировать его, учат защищать себя, в то время как Мата Нуи добавляет некоторые способности к своим боевым навыкам. Ветеран Аккар, дерзкая женщина Киина, молодой Глаториан Греш и дружелюбный особенный жук по имени Клик помогают ему в пути. Мата Нуи должен помочь своим новым друзьям, но и найти способ вернуться к своим…
Мата Нуи, некогда великий и могущественный лидер, очнулся на захламленной металлоломом пустоши вдали от дома. После победы в соревнованиях гладиаторов местные жители просят его сразиться с реальными врагами: жестоким Скраллом и Охотниками за костями. Вместе с отважной командой гладиаторов и крестьян Агори Мата Нуи отправляется в эпическое путешествие в новые неведомые страны, чтобы раскрыть удивительные тайны «Бионикла».
|24 октября 2009
|Германия
|24 августа 2009
|США