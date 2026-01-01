Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Человек на все времена
Оскар 1967
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best British Actor
Победитель
Best British Costume (Colour)
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Best British Screenplay
Победитель
Best Film from any Source
Победитель
Best British Art Direction (Colour)
Победитель
ММКФ 1967
Лучший актер
Победитель
Особое упоминание
Победитель
Гран При
Номинант
