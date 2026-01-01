Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Левша» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Человек на все времена Награды и номинации фильма Человек на все времена

Награды и номинации фильма Человек на все времена 1966

Оскар 1967 Оскар 1967
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1967 Золотой глобус 1967
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best British Actor
Победитель
Best British Costume (Colour)
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Best British Screenplay
Победитель
Best Film from any Source
Победитель
Best British Art Direction (Colour)
Победитель
ММКФ 1967 ММКФ 1967
Лучший актер
Победитель
Особое упоминание
Победитель
Гран При
Номинант
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше