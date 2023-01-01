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Школа монстров: Побег с побережья черепа Школа монстров: Побег с побережья черепа
Киноафиша Фильмы Школа монстров: Побег с побережья черепа Фильмы похожие на Школа монстров: Побег с побережья черепа
Monster High: Escape from Skull Shores Школа монстров: Побег с побережья черепа 2012 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Вся информация о мультфильме
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