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Школа монстров: Побег с побережья черепа
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Monster High: Escape from Skull Shores
Школа монстров: Побег с побережья черепа
2012 / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Вся информация о мультфильме
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