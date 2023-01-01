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Царь скорпионов 2: Восхождение воина
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The Scorpion King 2: Rise of a Warrior
Царь скорпионов 2: Восхождение воина
2008 / США / ЮАР / Германия
3.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
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Вся информация о фильме
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