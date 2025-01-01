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Постер фильма Вторая попытка Виктора Крохина
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Киноафиша Фильмы Вторая попытка Виктора Крохина

Вторая попытка Виктора Крохина

Vtoraya popytka Viktora Krokhina 18+
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О фильме

Виктор Крохин – боксер, который ради достижения поставленной цели не останавливается ни перед чем. Он становится чемпионом, но тренер не подает ему руки. Современные эпизоды спортивной карьеры Виктора перемежаются картинами его трудного послевоенного детства: безотцовщина, вернувшийся из заключения старший брат, густой быт нищих коммунальных квартир, искалеченные физически и морально воины-победители, оказавшиеся вдруг никому не нужными. Отсюда и решение Виктора надеяться только на собственные кулаки.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 9 февраля 1977
Дата выхода
9 февраля 1977 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Vtoraya popytka Viktora Krokhina, The Second Attempt of Viktor Krokhin, Вторая попытка Виктора Крохина, Вторият опит на Виктор Крохин
Режиссер
Игорь Шешуков
В ролях
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Николай Рыбников
Николай Рыбников
Олег Борисов
Олег Борисов
Владимир Заманский
Владимир Заманский
Иван Бортник
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
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