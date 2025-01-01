Виктор Крохин – боксер, который ради достижения поставленной цели не останавливается ни перед чем. Он становится чемпионом, но тренер не подает ему руки. Современные эпизоды спортивной карьеры Виктора перемежаются картинами его трудного послевоенного детства: безотцовщина, вернувшийся из заключения старший брат, густой быт нищих коммунальных квартир, искалеченные физически и морально воины-победители, оказавшиеся вдруг никому не нужными. Отсюда и решение Виктора надеяться только на собственные кулаки.
|9 февраля 1977
|СССР