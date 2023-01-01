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Драма из старинной жизни
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Драма из старинной жизни, 1971

1971 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Фильм о любви крепостной актрисы и крепостного юноши-парикмахера.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1971
Премьера в мире 12 августа 1971
Режиссер
Илья Авербах
В ролях
Евгений Перов
Анатолий Егоров
Елена Соловей
Елена Соловей
Виктор Ильичев
Софья Павлова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Драма из старинной жизни 1 постер
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Драма из старинной жизни
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