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Драма из старинной жизни
Драма из старинной жизни, 1971
1971 / СССР
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Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
драма
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О фильме
Фильм о любви крепостной актрисы и крепостного юноши-парикмахера.
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7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
1971
Премьера в мире
12 августа 1971
Режиссер
Илья Авербах
В ролях
Евгений Перов
Анатолий Егоров
Елена Соловей
Виктор Ильичев
Софья Павлова
Все актеры и съемочная группа
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