Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Вы не знаете Джека
Награды и номинации фильма Вы не знаете Джека
Награды и номинации фильма Вы не знаете Джека 2010
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Золотой глобус 2011
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Песочный человек
Написать отзыв
2025, США, ужасы
«Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)
Звучит абсурднее, чем «Майнкрафт в кино»: Netflix внезапно экранизирует одну из самых популярных настолок в истории
«Мир начинает рушиться»: герой Борисова – единственный у кого нет прототипа в «Хрониках русской революции», но сериалу это пошло на пользу
Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть
Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться
У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ
10 самых рейтинговых аниме на IMDb в октябре: «Ван-Пис» и «Гачиакута» не на вершине – их нагло столкнул тайтл с оценкой 9.8
«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+
Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается
Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания
Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667