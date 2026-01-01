Меню
Киноафиша Фильмы Бернард и Дорис Награды и номинации фильма Бернард и Дорис

Награды и номинации фильма Бернард и Дорис 2006

Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
 Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
 Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Made for Television Movie
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
