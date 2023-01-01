Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полёт за мечтой Полёт за мечтой
Киноафиша Фильмы Полёт за мечтой Полёт за мечтой, 2019: актеры и роли
Il grande passo / The Big Step Полёт за мечтой 2019 / Италия
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Полёт за мечтой, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Антонио Падован Антонио Падован Antonio Padovan
В ролях
Джузеппе Баттистон Джузеппе Баттистон Giuseppe Battiston Роберто Читран Роберто Читран Roberto Citran Виталиано Тревизан Vitaliano Trevisan Стефано Фреси Стефано Фреси Stefano Fresi
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Женатым не смотреть: из-за фото Анны Снаткиной в купальнике учащается пульс
После новостей о смене гражданства: Тарасова ошарашила неожиданным заявлением
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
Ни рыба ни мясо: эту женщину считают тайной женой Билана
Правду о странном пристрастии Ротару предали огласке: среди звезд такое практикуют единицы
3 женских имени, обладательницы которых могут прожить до 100 лет
Единственный выживший сын Влада Листьева поражает сходством с отцом (фото)
Винокуров из «Тайн следствия» собирает мусор: никто не ожидал, что жизнь так обернется
Вытер о нее ноги и ушел: кем была единственная жена Садальского
Скандал с внебрачным сыном Григорьева-Апполонова обернулся неожиданностью (фото)
Омар Хайям знал секрет настоящего счастья: ваша жизнь не будет прежней
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше