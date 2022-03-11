Внезапная удача, 2022

Криминальная драма, повествующая об искусном воре, который проникает в загородный дом IT-миллионера, но случайно попадает впросак. Оказывается, хозяин жилища вместе с супругой решили заехать погостить, хотя изначально этого не планировалось. В итоге главный герой вынужден идти на ухищренные импровизации. «Внезапная удача» — прекрасный вариант для тех, кто находится в поисках остросюжетного и небанального кино.
Режиссером ленты стал Чарли МакДауэлл, сын известного актера Малькольма МакДауэлла, который активно работает как кинематографист. В частности, Чарли занимается постановкой эпизодов сериалов, среди которых «Рассказы из Петли», «Дорогие белые», «Легион» и многих других.
Главную женскую роль во «Внезапной удаче» исполнила британская актриса Лили Коллинз, известная, в частности, по роли в многосерийном ситкоме «Эмили в Париже», за который была номинирована на «Золотой глобус». Коллинз также сыграла в фильмах «С любовью, Рози», «Невидимая сторона», «Темное наследие» и других.
Компанию Лили Коллинз на большом экране составил Джесси Племонс. Американский актер и продюсер, номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Племонс снимался в таких лентах, как «Власть пса», «Шпионский мост», «Сделано в Америке» и многих других.
В ленте также сыграл американец Джейсон Сигел, получивший большую популярность по своей роли в сериале «Как я встретил вашу маму». Сигела также можно было увидеть в картинах «Очень плохая училка», «Немножко женаты», «Конец тура» и других.
Мегапопулярный стриминг Netflix смог приобрести права на показ фильма еще в начале 2021 года. Известно, что в разработке идеи «Внезапной удачи» участвовали как сам Чарли МакДауэлл, а также американский актер Джейсон Сигел, исполнитель одной из главных ролей.
«Внезапная удача» описывается как напряженный хичкоковский триллер, способный навести страху на любого, даже самого искушенного в этом жанре зрителя. Сам Макдауэлл до этого не работал с триллерами, однако вполне успешно снимал научную фантастику.
«Внезапная удача» не первый совместный проект Чарли МакДауэлла и Джейсона Сигела. До этого актер снимался в фантастической драме режиссера, которая получила название «Открытие». Примечательно, что фильм также был снят для платформы Netflix.
Исполнительница главной женской роли в ленте, актриса Лили Коллинз, в реальной жизни является супругой Чарли МакДауэлла. Пара поженилась всего год назад, до этого они встречались в течение примерно полугода. МакДауэлл какое-то время находился в отношениях со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк.
Мужчина проникает в пустой загородный дом ИТ-миллиардера, но вынужден импровизировать: внезапно на пороге объявляется сам заносчивый магнат с женой.
|29 сентября 2023
|Испания