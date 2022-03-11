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Внезапная удача Внезапная удача
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Внезапная удача, 2022

2022 / США
5.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Криминальная драма, повествующая об искусном воре, который проникает в загородный дом IT-миллионера, но случайно попадает впросак. Оказывается, хозяин жилища вместе с супругой решили заехать погостить, хотя изначально этого не планировалось. В итоге главный герой вынужден идти на ухищренные импровизации. «Внезапная удача» — прекрасный вариант для тех, кто находится в поисках остросюжетного и небанального кино.

Режиссером ленты стал Чарли МакДауэлл, сын известного актера Малькольма МакДауэлла, который активно работает как кинематографист. В частности, Чарли занимается постановкой эпизодов сериалов, среди которых «Рассказы из Петли», «Дорогие белые», «Легион» и многих других.

Главную женскую роль во «Внезапной удаче» исполнила британская актриса Лили Коллинз, известная, в частности, по роли в многосерийном ситкоме «Эмили в Париже», за который была номинирована на «Золотой глобус». Коллинз также сыграла в фильмах «С любовью, Рози», «Невидимая сторона», «Темное наследие» и других.

Компанию Лили Коллинз на большом экране составил Джесси Племонс. Американский актер и продюсер, номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Племонс снимался в таких лентах, как «Власть пса», «Шпионский мост», «Сделано в Америке» и многих других.

В ленте также сыграл американец Джейсон Сигел, получивший большую популярность по своей роли в сериале «Как я встретил вашу маму». Сигела также можно было увидеть в картинах «Очень плохая училка», «Немножко женаты», «Конец тура» и других.

Мегапопулярный стриминг Netflix смог приобрести права на показ фильма еще в начале 2021 года. Известно, что в разработке идеи «Внезапной удачи» участвовали как сам Чарли МакДауэлл, а также американский актер Джейсон Сигел, исполнитель одной из главных ролей.

«Внезапная удача» описывается как напряженный хичкоковский триллер, способный навести страху на любого, даже самого искушенного в этом жанре зрителя. Сам Макдауэлл до этого не работал с триллерами, однако вполне успешно снимал научную фантастику.

«Внезапная удача» не первый совместный проект Чарли МакДауэлла и Джейсона Сигела. До этого актер снимался в фантастической драме режиссера, которая получила название «Открытие». Примечательно, что фильм также был снят для платформы Netflix.

Исполнительница главной женской роли в ленте, актриса Лили Коллинз, в реальной жизни является супругой Чарли МакДауэлла. Пара поженилась всего год назад, до этого они встречались в течение примерно полугода. МакДауэлл какое-то время находился в отношениях со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк.

Мужчина проникает в пустой загородный дом ИТ-миллиардера, но вынужден импровизировать: внезапно на пороге объявляется сам заносчивый магнат с женой.

5.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 18 марта 2022
Премьера в мире 11 марта 2022
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Чарли МакДауэлл
Чарли МакДауэлл
В ролях
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
Омар Лейва
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Внезапная удача 2 постера
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саундтрек фильма Внезапная удача
Кадры из фильма Все кадры
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