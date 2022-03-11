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Постер фильма Внезапная удача
5.6
Внезапная удача - Трейлер
Киноафиша Фильмы Внезапная удача
5.6

Внезапная удача

, 2022
Windfall
США / криминал, драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Внезапная удача
5.6
Внезапная удача - Трейлер
Внезапная удача  Трейлер

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Факты

О фильме

Криминальная драма, повествующая об искусном воре, который проникает в загородный дом IT-миллионера, но случайно попадает впросак. Оказывается, хозяин жилища вместе с супругой решили заехать погостить, хотя изначально этого не планировалось. В итоге главный герой вынужден идти на ухищренные импровизации. «Внезапная удача» — прекрасный вариант для тех, кто находится в поисках остросюжетного и небанального кино.

Режиссером ленты стал Чарли МакДауэлл, сын известного актера Малькольма МакДауэлла, который активно работает как кинематографист. В частности, Чарли занимается постановкой эпизодов сериалов, среди которых «Рассказы из Петли», «Дорогие белые», «Легион» и многих других.

Главную женскую роль во «Внезапной удаче» исполнила британская актриса Лили Коллинз, известная, в частности, по роли в многосерийном ситкоме «Эмили в Париже», за который была номинирована на «Золотой глобус». Коллинз также сыграла в фильмах «С любовью, Рози», «Невидимая сторона», «Темное наследие» и других.

Компанию Лили Коллинз на большом экране составил Джесси Племонс. Американский актер и продюсер, номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Племонс снимался в таких лентах, как «Власть пса», «Шпионский мост», «Сделано в Америке» и многих других.

В ленте также сыграл американец Джейсон Сигел, получивший большую популярность по своей роли в сериале «Как я встретил вашу маму». Сигела также можно было увидеть в картинах «Очень плохая училка», «Немножко женаты», «Конец тура» и других.

Мегапопулярный стриминг Netflix смог приобрести права на показ фильма еще в начале 2021 года. Известно, что в разработке идеи «Внезапной удачи» участвовали как сам Чарли МакДауэлл, а также американский актер Джейсон Сигел, исполнитель одной из главных ролей.

«Внезапная удача» описывается как напряженный хичкоковский триллер, способный навести страху на любого, даже самого искушенного в этом жанре зрителя. Сам Макдауэлл до этого не работал с триллерами, однако вполне успешно снимал научную фантастику.

«Внезапная удача» не первый совместный проект Чарли МакДауэлла и Джейсона Сигела. До этого актер снимался в фантастической драме режиссера, которая получила название «Открытие». Примечательно, что фильм также был снят для платформы Netflix.

Исполнительница главной женской роли в ленте, актриса Лили Коллинз, в реальной жизни является супругой Чарли МакДауэлла. Пара поженилась всего год назад, до этого они встречались в течение примерно полугода. МакДауэлл какое-то время находился в отношениях со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк.

Мужчина проникает в пустой загородный дом ИТ-миллиардера, но вынужден импровизировать: внезапно на пороге объявляется сам заносчивый магнат с женой.

В ролях

Джесси Племонс
Джесси Племонс
CEO
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Wife
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
Nobody
Омар Лейва
Gardener
Режиссер Чарли МакДауэлл
Сценарист Чарли МакДауэлл, Джейсон Сигел, Эндрю Кевин Уокер, Justin Lader
Композитор Дэнни Бенси, Саундер Джуррианс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 18 марта 2022
Премьера в мире 11 марта 2022
Дата выхода
29 сентября 2023 Испания
MPAA R
Производство High Frequency Entertainment, Case Study Films, Mutressa Movies
Другие названия
Windfall, Frutos del viento, Contrecoups, Düşeş, Golpe de suerte, Kapky, Nobody (2022), Prezent od losu, Sorte de Quem?, Țintă ușoară, Váratlan szerencse, Visitas Inesperadas, Внезапная удача, مكاسب مفاجئة, 윈드폴, 運命のイタズラ, 黃金屋, 黄金屋

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 17 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 15 марта 2022

Трейлеры фильма

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Внезапная удача - Трейлер
Внезапная удача Трейлер
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саундтрек фильма Внезапная удача

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