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Зои Таппер
Зои Таппер
Zoe Tapper
О персоне
Фильмография
Зои Таппер
Zoe Tapper
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Дата рождения
26 октября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Бромли, Англия, Великобритания
Рост
158 см
Биография Зои Таппер
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Фильмография Зои Таппер
Наш человек в Америке
драма, биография
2020, Дания
6.0
Хороший денек для свадьбы
драма, комедия
2011, США
5.0
Госпожа Палфрей в Клейрмонте
комедия, драма
2005, США / Великобритания
7.0
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