«Мадам Парфюмер»: Рецензия Киноафиши

Гийом — разведенный парижский шофер средних лет. Ему необходимо заработать как можно больше денег, чтобы переехать в более просторную квартиру и добиться совместной опеки над дочерью. Работа Гийома висит на волоске из-за нескольких штрафов за превышение скорости. К счастью, он становится шофером весьма необычной женщины, чьи привычки и образ жизни, конечно, могут озадачить, но не могут не очаровывать. Анна Вальберг — настоящий эксперт по запахам, в прошлом звезда в мире парфюмерии. Она довольно высокомерна и любит создавать свои правила. Например, Анна ожидает, что Гийом будет не только водить машину и нести ее багаж, но также помогать ей менять простыни в номерах, ведь она не выносит запаха моющих средств, которые обычно используют в отелях.

В духе чрезвычайно приятной французской ленты герои привязываются друг к другу и ненароком меняют свои жизни. Гийом не собирается прогибаться под давлением Анны и потакать ее капризам, а ей, кажется, только и нужно, чтобы с ней разговаривали как с живым человеком, а не как с объектом, с помощью которого можно делать деньги. Вальберг же, в свою очередь, дает советы Гийому относительно его дочери, и попытки отца впечатлить дочь трогают не только зрителя, но и саму девочку.

Мадам Парфюмер

Друг для друга они — олицетворение совершенно другой жизни. Но что если барьеры между этими мирами всего лишь иллюзия, а непринужденные разговоры позволяют их разрушить? Анна застряла в своем личном водовороте запахов, в котором нет места другому человеку. Даже окружающих женщина оценивает в первую очередь по их запаху, не удосуживаясь взглянуть им в глаза. Только вот, несмотря на то, что любой запах может напоминать о каком-либо человеке, люди — это не только запахи. Выйти Анне из своего футляра и начать осуществлять мечту помогает не только Гийом, но и очередная потеря обоняния, которая когда-то уже поломала ее карьеру легендарного парфюмера (любопытно, как это совпало с нынешней ситуацией с пандемией).

По своей сути «Мадам Парфюмер» — это абсолютно простая история о том, как каждому из нас необходим друг, способный в нужный момент спустить твои чемоданы к машине или спустить тебя самого на землю. Но самое интересное в картине — что «Мадам Парфюмер» полностью состоит из запахов. Запах душистого мыла, скошенной травы, дешевых духов официантки. Анна простыми словами объясняет Гийому, что и как пахнет, из каких элементов состоит запах и почему он может нам так нравиться. И вот уже через мгновенье Гийом принюхивается к каждому гелю для душа в супермаркете, а мы, зрители, можем на секунду ощутить то же самое через экраны.

Мадам Парфюмер

Создатели фильма провели тщательное исследование бизнеса, построенного на ароматах. Оказалось, что данная отрасль держится не только на создании парфюмерии, но и, например, на попытках скрыть запах фабричных выбросов или на стремлении различных брендов замаскировать резкий запах плохо обработанной кожи. Такое щепетильное внимание к деталям добавляет легкой киноленте новый уровень сложности. Атмосфера, которая в данном случае конструируется благодаря запахам, превращает просмотр картины в поездку по дождливому Парижу или посещение парфюмерного отдела Dior.

У режиссера Грегори Магне получилось сделать идеальное кино для холодных осенних вечеров, когда необходимо согреваться не только горячим чаем, но и теплой историей.

Гульназ Давлетшина