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Друзья на свою голову Друзья на свою голову
Киноафиша Фильмы Друзья на свою голову Отзывы о фильме «Друзья на свою голову»
Le bonheur des uns... Друзья на свою голову 2020 / Франция
6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Друзья на свою голову»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Леа (Беренис Бежо) работает продавцом-консультантом в магазине женской одежды. Менеджер сулит ей большое будущее: повышение в крупный бутик сети, ближе к центру города. Но что делать, если грядущий карьерный рост только пугает? Особенно когда стабильное будущее идет вразрез с большими творческими надеждами. Написание дебютного романа — вот что на самом деле вдохновляет Лею. Она прекрасно чувствует людей, способна дать чуткий совет любой клиентке и с удовольствием рассматривает прохожих,…

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Владлена Кулакова 5 ноября 2020, 17:14
Оценка
Прекрасный, тонкий, глубокий, с изящным чувством юмора и великолепной игрой актёров.
Так ярко показывает нашу реальность – то, чем, действительно, наполнена наша жизнь с окружающими людьми, "друзьями" , которых мы таковыми считаем, с их чувствами и эмоциями, оказывающимися очень даже противоречивыми! И то, чему мы так боимся или стесняемся отдаться, вопреки мнению близких, и тех, чьё мнение может иметь на нас влияние, - просто слушать себя и следовать своей душе - именно там и есть наше призвание!
Замечательный фильм, особенно для вдумчивых осознанных людей! Очень советую!
5 ноября 2020, 17:14 Ответить
Эльдар Гусейнов 6 ноября 2020, 14:44
Хороший фильм,про друзей завестьников)👍
6 ноября 2020, 14:44 Ответить
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