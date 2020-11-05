Наша рецензия

Леа (Беренис Бежо) работает продавцом-консультантом в магазине женской одежды. Менеджер сулит ей большое будущее: повышение в крупный бутик сети, ближе к центру города. Но что делать, если грядущий карьерный рост только пугает? Особенно когда стабильное будущее идет вразрез с большими творческими надеждами. Написание дебютного романа — вот что на самом деле вдохновляет Лею. Она прекрасно чувствует людей, способна дать чуткий совет любой клиентке и с удовольствием рассматривает прохожих,…