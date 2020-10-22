«Друзья на свою голову»: Рецензия Киноафиши

Леа (Беренис Бежо) работает продавцом-консультантом в магазине женской одежды. Менеджер сулит ей большое будущее: повышение в крупный бутик сети, ближе к центру города. Но что делать, если грядущий карьерный рост только пугает? Особенно когда стабильное будущее идет вразрез с большими творческими надеждами. Написание дебютного романа — вот что на самом деле вдохновляет Лею. Она прекрасно чувствует людей, способна дать чуткий совет любой клиентке и с удовольствием рассматривает прохожих, слоняющихся в торговом центре, придумывая им биографии. Впрочем, слова Леи о своем хобби ее окружение воспринимает настороженно. Возлюбленный Марк (Венсан Кассель), человек приземленный, рукопись бросает, не пройдя и четверти, обидевшись, посчитав, что один из центральных героев списан с него. Карин (Флоренс Форести), самонадеянно решив, что ее способности ничем не уступают дару подруги, день за днем мучительно сидит за письменным столом и не может написать ни строчки. Ее супруг Фрэнсис (Франсуа Дамиенс), добродушный простак, тоже без сомнений решает открыть в себе талант, поочередно занимаясь то музыкой, то скульптурой, но получается не очень. Стоит первому роману Леи попасть на прилавки, он оказывается бестселлером, после чего взаимоотношения внутри квартета приятелей только усугубляются.

Друзья на всю голову

Неоднозначный прием «Друзей», что у французской критики, что у зрителя, можно объяснить свойственной режиссеру Коэну едкой сатирической интонацией. Это не примирительная комедия нравов, ситуации, в которых оказывается благодаря своим близким Лея, вызывают скорее нервный смех, а чаще чувство дискомфорта. Цель Коэна — парализовать аудиторию, способную поставить себя на место своей героини. Одна из первых сцен, когда режиссер знакомит нас с четверкой титульных персонажей в интерьере маленького уютного кафе, отражает зависимость Леи от своего окружения: на протяжении семи минут она не может определиться с заказом десерта и чувствует дискомфорт, поскольку не хочет выделяться и заставлять кого-либо из своей компании ждать. Те, в свою очередь, с натянутыми улыбками то решают поддержать ее, то отказываются, не найдя в меню ничего подходящего. «Друзья» — портрет простой человеческой зависти. Самовлюбленная Карин и недалекий Фрэнсис, воспринимая писательство своей приятельницы как подвластную любому проходимцу моду, силятся рассмотреть в себе художников. Женщина размещает в инстаграме фото с подписью «работаю над первым романом», ее супруг мучает синтезатор (вызывая во время исполнения одной из баллад истошный плач собственного сына).

Друзья на всю голову

Коэн не творит в жанре «горе от ума» и не идеализирует Лею. Более того, вместе со сменой социального статуса героиня в концепции постановщика остается глубоко несвободной. Внутренний «зажим», пресловутую скованность при выборе десерта не искоренить ни длинными очередями на автограф-сессиях, ни навязчивыми поклонниками, ни похвалой коллег. Легкому комедийному жанру, по сложившемуся во многом благодаря американской традиции драматургии правилу, свойственен личностный рост центральных героев. Явная траектория «пути», пройдя который, каждый вынесет свой урок. Карин, Фрэнсис и Марк, если и делают свои выводы, то скорее примиряя себя с реальностью, не пытаясь быть лучше, воспринимая успех Леи не как заслуженное общественное поощрение дара прозаика, а как системную ошибку. «Зачем тебе желать чего-то большего, если у тебя есть хорошая работа и на горизонте появилась весть о повышении?» — выпытывает у своей партнерши Марк. «Друзья» в штыки были приняты теми, кто с этим заключением персонажа Касселя готов согласиться.

Коэн склонен драматизировать, бывает избыточен, но своей целью ставит то же, что и его Лея: отразить увиденное в прохожих, уловить их характеры в двух-трех штрихах. Это ему по большей части удается, пусть и во многом благодаря актерскому ансамблю «Друзей», который не боится выглядеть на экране откровенно глупым.

Антон Фомочкин