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Юность без бога
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Jugend ohne Gott

Юность без бога, 2017

2017 / Германия
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Недалекое будущее. В новом обществе судьбы людей определяются исключительно их производительностью и эффективностью. Таким понятиям как мораль и любовь больше нет места. Пробиться в ряды управления и власти могут только выпускники элитных университетов. Чтобы попасть туда, потенциальные соискатели должны пройти изматывающую и небезопасную тренировку в специальных лагерях. Во время тренингов в одном из таких лагерей обнаруживают тело девушки, а вскоре является с повинной убийца. Проблема в том, что заявивший о своей виновности никак не мог убить девушку…

5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 31 августа 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ален Гспонер
В ролях
Алисия фон Риттберг
Алисия фон Риттберг
Янник Шуманн
Янник Шуманн
Яннис Нивенер
Яннис Нивенер
Ливия Маттес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Юность без бога 2 постера
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