Юность без бога, 2017

Недалекое будущее. В новом обществе судьбы людей определяются исключительно их производительностью и эффективностью. Таким понятиям как мораль и любовь больше нет места. Пробиться в ряды управления и власти могут только выпускники элитных университетов. Чтобы попасть туда, потенциальные соискатели должны пройти изматывающую и небезопасную тренировку в специальных лагерях. Во время тренингов в одном из таких лагерей обнаруживают тело девушки, а вскоре является с повинной убийца. Проблема в том, что заявивший о своей виновности никак не мог убить девушку…