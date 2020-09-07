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Шугалей 2
Отзывы о фильме «Шугалей 2»
Шугалей 2
2020 / Россия
Трейлер
5.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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jina.laya
7 сентября 2020, 20:19
По постеру думала, что будет какой-то библейский мотив. Скептически отношусь к подобного рода картинам, но "обертка" в этот раз обманула. Фильм не для вечера пятницы, скорее из категории серьезных фильмов, которые поднимают одну из проблем современного мира. И от того и становится жутко, что где-то законы прошлого века с рабством и казнями - обычный понедельник.
7 сентября 2020, 20:19
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