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Медвежонок Бамси и замок разбойников Медвежонок Бамси и замок разбойников
Киноафиша Фильмы Медвежонок Бамси и замок разбойников
Bamse och tjuvstaden

Медвежонок Бамси и замок разбойников, 2014

2014 / Швеция
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Герой детских комиксов из 90-х врывается на большие экраны!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шведский мультфильм рассказывает историю медвежонка со сверхспособностями по имени Бамси. 

Бамси живет в маленькой местности вместе со своими родными и друзьями. Казалось бы, жизнь животных протекает в обычном ритме. Только Бамси единственный из жителей, у кого есть суперспособности: стоит ему поесть любимого меда своей бабушки, как он становится в несколько раз сильнее. Добрый медвежонок применяет силы лишь при необходимости, когда ему нужно скорее спасти жителей леса от злых разбойников. Так он постепенно обретает репутацию главного помощника и защитника от местных задир. Теперь в деревушке точно не будет драк и нападений разбойников, ведь волшебный медвежонок сумел даже из грозного Черного волка сделать добропорядочного гражданина. Постепенно каждый хулиган попадает под влияние Бамси и находит себе любимое занятие среди остальных жителей леса.

Но оказалось, что не всем по душе новый образ жизни лесного сообщества. Коварный лис Рейнард не намерен изменять своим принципам и попрощаться со своим темным прошлым. Он жаждет расправиться с медвежонком Бамси и лишить его суперспособностей. Все это происходит накануне 114-го или даже 119-го дня рождения Черепашкина. Бамси со своим лучшим другом зайчиком Попрыгунчиком хотели сделать сюрприз имениннику. Однако все планы верных друзей разрушает хитрый лис Рейнард: он начинает сеять смуту среди лесных зверушек. 

Для того чтобы вернуть былой мир, Бамси и его друзьям необходимо отправиться в опасное, но увлекательное путешествие. Им нужно уберечь жителей от хулиганов и как можно скорее добраться прямо к замку разбойников.

Серия анимационных фильмов про медвежонка Бамси берет свое начало из комиксов художника Руна Андреассона, который создал персонажей еще в 1970-х годах. Комиксы переводили на все языки, но особенно истории героев полюбили в Германии, Норвегии, Дании и Болгарии. В России комиксы про медвежонка начали выходить с 1992 года. 

История пользуется огромной популярностью в скандинавских странах. Там даже транслировали на экране несколько мультисериалов с Бамси в главных ролях. 

Кристиан Рюлтениус, режиссер проекта, сделал еще два фильма про Бамси: «Медвежонок Бамси и дочь волшебницы» и «Медвежонок Бамси». 

«Медвеженок Бамси и замок разбойников» — первый проект про Бамси, где у зверей есть свои голоса. 

Данная картина стала последней для актера и сценариста Магнуса Харенстама. Он озвучил персонажа Рейнарда. 

Премьера картины в Швеции состоялась в известном зоопарке Кольмордена.

В России медвежонка Бамси некоторые сравнивают с Винни-Пухом.

Медвежонок Бамси со своей семьей и друзьями живет в мирной маленькой деревушке и готовится отметить День рождения Черепашкина. Но коварный лис Рейнард вмешивается, нарушает все планы зверят и сеет раздор в лесу. Теперь, чтобы вернуть мир, Бамси и его друзья пускаются в опасное путешествие через Лес Троллей прямиком к Замку разбойников.

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2014
Премьера в России 12 ноября 2020
Премьера онлайн 1 сентября 2017
Премьера в мире 16 января 2014
Возраст 0+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Кристиан Рюлтениус
Кристиан Рюлтениус
В ролях
Петер Хабер
Морган Аллинг
Стив Кратц
Магнус Харенстам
Лейф Андре
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Медвежонок Бамси и замок разбойников 4 постера
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Жизнь в уютной лесной деревушке наконец-то наладилась. Бамси перевоспитал всех злодеев в округе, которые встали на путь истинный. Теперь они учат водить машины, ухаживают за огородом и даже раскрывают таланты искусных садовников. Но не все рады этим переменам и отсутствию преступности. Злой лис Рэйнард вынашивает новый план, как вернуть бывшим плохишам старые привычки. Он надеется расстроить праздник Черепашкина и показать всем, что медвежонок только притворяется их другом. Его следующий шаг…
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Андрей Матин 2 сентября 2020, 18:10
огого у меня книжка раньше была про этого медвежонка бамси прикольно теперь посмотреть мультик)))
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