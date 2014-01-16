Медвежонок Бамси и замок разбойников, 2014

Шведский мультфильм рассказывает историю медвежонка со сверхспособностями по имени Бамси.
Бамси живет в маленькой местности вместе со своими родными и друзьями. Казалось бы, жизнь животных протекает в обычном ритме. Только Бамси единственный из жителей, у кого есть суперспособности: стоит ему поесть любимого меда своей бабушки, как он становится в несколько раз сильнее. Добрый медвежонок применяет силы лишь при необходимости, когда ему нужно скорее спасти жителей леса от злых разбойников. Так он постепенно обретает репутацию главного помощника и защитника от местных задир. Теперь в деревушке точно не будет драк и нападений разбойников, ведь волшебный медвежонок сумел даже из грозного Черного волка сделать добропорядочного гражданина. Постепенно каждый хулиган попадает под влияние Бамси и находит себе любимое занятие среди остальных жителей леса.
Но оказалось, что не всем по душе новый образ жизни лесного сообщества. Коварный лис Рейнард не намерен изменять своим принципам и попрощаться со своим темным прошлым. Он жаждет расправиться с медвежонком Бамси и лишить его суперспособностей. Все это происходит накануне 114-го или даже 119-го дня рождения Черепашкина. Бамси со своим лучшим другом зайчиком Попрыгунчиком хотели сделать сюрприз имениннику. Однако все планы верных друзей разрушает хитрый лис Рейнард: он начинает сеять смуту среди лесных зверушек.
Для того чтобы вернуть былой мир, Бамси и его друзьям необходимо отправиться в опасное, но увлекательное путешествие. Им нужно уберечь жителей от хулиганов и как можно скорее добраться прямо к замку разбойников.
Серия анимационных фильмов про медвежонка Бамси берет свое начало из комиксов художника Руна Андреассона, который создал персонажей еще в 1970-х годах. Комиксы переводили на все языки, но особенно истории героев полюбили в Германии, Норвегии, Дании и Болгарии. В России комиксы про медвежонка начали выходить с 1992 года.
История пользуется огромной популярностью в скандинавских странах. Там даже транслировали на экране несколько мультисериалов с Бамси в главных ролях.
Кристиан Рюлтениус, режиссер проекта, сделал еще два фильма про Бамси: «Медвежонок Бамси и дочь волшебницы» и «Медвежонок Бамси».
«Медвеженок Бамси и замок разбойников» — первый проект про Бамси, где у зверей есть свои голоса.
Данная картина стала последней для актера и сценариста Магнуса Харенстама. Он озвучил персонажа Рейнарда.
Премьера картины в Швеции состоялась в известном зоопарке Кольмордена.
В России медвежонка Бамси некоторые сравнивают с Винни-Пухом.
Медвежонок Бамси со своей семьей и друзьями живет в мирной маленькой деревушке и готовится отметить День рождения Черепашкина. Но коварный лис Рейнард вмешивается, нарушает все планы зверят и сеет раздор в лесу. Теперь, чтобы вернуть мир, Бамси и его друзья пускаются в опасное путешествие через Лес Троллей прямиком к Замку разбойников.