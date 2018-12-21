Медвежонок Бамси и дракон, 2018

5 причин смотреть фильм «Медвежонок Бамси и дракон»

«Медвежонок Бамси и дракон» — редкий представитель европейской анимации в российском прокате. Идеальный вариант для похода в кино всей семьей. Данный мультфильм подойдет как для детей младшего школьного возраста, так и малышей, которые еще не достигли пяти лет.

«Медвежонок Бамси и дракон» является третьим фильмом анимационной франшизы о добром мишке, который то и дело оказывается в центре необычных событий. Благодаря своей честности и доброте, а также многочисленным друзьям, главному герою всегда удается справиться со всеми трудностями и проблемами.

Хронометрах «Медвежонка Бамси» составляет всего шестьдесят пять минут — таким образом, ваш ребенок не устанет от сидения в кинозале и получит истинное удовольствие от совместного просмотра мультфильма, искренне привяжется к его персонажам и обязательно будет ждать следующую часть.

Режиссер ленты — европеец Кристиан Рюлтениус — занимался постановкой трех предыдущих лент, повествующих о приключениях славного мишки и его ближайших друзей. Все мультфильмы сняты в едином стиле и больше похожи на серии одного длинного анимационного сериала. При желании, каждый может найти и посмотреть предыдущие ленты в интернете.