Медвежонок Бамси и дракон, 2018

5 причин смотреть фильм «Медвежонок Бамси и дракон»
«Медвежонок Бамси и дракон» — редкий представитель европейской анимации в российском прокате. Идеальный вариант для похода в кино всей семьей. Данный мультфильм подойдет как для детей младшего школьного возраста, так и малышей, которые еще не достигли пяти лет.
«Медвежонок Бамси и дракон» является третьим фильмом анимационной франшизы о добром мишке, который то и дело оказывается в центре необычных событий. Благодаря своей честности и доброте, а также многочисленным друзьям, главному герою всегда удается справиться со всеми трудностями и проблемами.
Хронометрах «Медвежонка Бамси» составляет всего шестьдесят пять минут — таким образом, ваш ребенок не устанет от сидения в кинозале и получит истинное удовольствие от совместного просмотра мультфильма, искренне привяжется к его персонажам и обязательно будет ждать следующую часть.
Режиссер ленты — европеец Кристиан Рюлтениус — занимался постановкой трех предыдущих лент, повествующих о приключениях славного мишки и его ближайших друзей. Все мультфильмы сняты в едином стиле и больше похожи на серии одного длинного анимационного сериала. При желании, каждый может найти и посмотреть предыдущие ленты в интернете.
Каждый из мультфильмов о медвежонке Бамси демонстрирует своим маленьким зрителям какой-то важный моральный урок, который сможет сформировать у них более ясное представление о будущей «взрослой» жизни. В любом случае, у самих родителей также будет возможность объяснить малышу те или иные «непонятные» вещи.
В основу сюжета серии анимационных фильмов о медвежонке Бамси вошел цикл комиксов, которые были созданы еще в прошлом веке — в начале семидесятых годов – художником Руном Андреассоном. Его истории пользовались большой популярностью во всем мире.
Оригинальный язык всех мультфильмов о медвежонке Бамси и его друзьях — шведский, что крайне непривычно для русского уха. К счастью, у всех частей есть собственный русский дубляж, где к каждому персонажу подобран максимально похожий русский голос.
Российским прокатом мультфильма «Медвежонок Бамси и дракон» занимается отечественная кинокомпания «Кинологистика», которая также выпускала предыдущие части анимационной франшизы. Кроме того, именно «Кинологистика» принесла на наши экраны такие мультфильмы, как «Приключения пингвиненка Пороро», «Похитители носков». Ожидается, что будущий фильм про медвежонка Бамси также будет выпускать эта компания.
Главный соперник и враг Бамси — лис Рэйнард придумал коварный план, как вместо него стать главным городским героем. Он хитростью пытается расположить к себе горожан и завоевать любовь красавицы Микелины. Разбойники устроили пожар на чердаке в доме бабушки Бамси. Его быстро удалось потушить, но в нем все же сгорели бутоны очень редкого растения, называемого громовым колокольчиком. Эти цветы являются важным ингредиентом для приготовления специального меда, дающего Бамси легендарную силу. Именно благодаря своей силе медвежонок всегда может прийти на помощь любому жителю города. В поисках громового колокольчика медвежонку помогают очень шустрый, но при этом трусливый Кролик-Попрыгунчик и Черепашкин, который изобретает удивительные механизмы. Приключения ждут друзей и на море и на суше, они даже встретятся с волшебным созданием. Медвежонок Бамси — полнометражная семейная мультипликационная лента, основанная на серии комиксов художника Руна Андреассона, созданных еще в 70-х годах. С тех пор история не раз попадала на экраны в виде мультиков и даже нескольких мультсериалов скандинавских кинематографистов.