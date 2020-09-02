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Медвежонок Бамси и замок разбойников Медвежонок Бамси и замок разбойников
Киноафиша Фильмы Медвежонок Бамси и замок разбойников Отзывы о мультфильме «Медвежонок Бамси и замок разбойников»
Bamse och tjuvstaden Медвежонок Бамси и замок разбойников 2014 / Швеция
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о мультфильме «Медвежонок Бамси и замок разбойников»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Жизнь в уютной лесной деревушке наконец-то наладилась. Бамси перевоспитал всех злодеев в округе, которые встали на путь истинный. Теперь они учат водить машины, ухаживают за огородом и даже раскрывают таланты искусных садовников. Но не все рады этим переменам и отсутствию преступности. Злой лис Рэйнард вынашивает новый план, как вернуть бывшим плохишам старые привычки. Он надеется расстроить праздник Черепашкина и показать всем, что медвежонок только притворяется их другом. Его следующий шаг…

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Андрей Матин 2 сентября 2020, 18:10
огого у меня книжка раньше была про этого медвежонка бамси прикольно теперь посмотреть мультик)))
2 сентября 2020, 18:10 Ответить
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