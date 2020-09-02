Наша рецензия

Жизнь в уютной лесной деревушке наконец-то наладилась. Бамси перевоспитал всех злодеев в округе, которые встали на путь истинный. Теперь они учат водить машины, ухаживают за огородом и даже раскрывают таланты искусных садовников. Но не все рады этим переменам и отсутствию преступности. Злой лис Рэйнард вынашивает новый план, как вернуть бывшим плохишам старые привычки. Он надеется расстроить праздник Черепашкина и показать всем, что медвежонок только притворяется их другом. Его следующий шаг…