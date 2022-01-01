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Кристиан Рюлтениус
Кристиан Рюлтениус
Christian Ryltenius
О персоне
Фильмография
Кристиан Рюлтениус
Christian Ryltenius
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Дата рождения
11 сентября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Кристиана Рюлтениуса
Родился 11 сентября 1964 года. Швеция.
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Фильмография Кристиана Рюлтениуса
Приключения котёнка Пелле
анимация
2020, Швеция
5.0
Медвежонок Бамси и дракон
анимация, семейный
2018, Швеция
6.0
Медвежонок Бамси
анимация
2018, Швеция
6.0
Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы
анимация
2016, Швеция
6.0
Медвежонок Бамси и замок разбойников
анимация, мюзикл, приключения
2014, Швеция
6.0
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