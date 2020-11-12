«Медвежонок Бамси и замок разбойников»: Рецензия Киноафиши

Жизнь в уютной лесной деревушке наконец-то наладилась. Бамси перевоспитал всех злодеев в округе, которые встали на путь истинный. Теперь они учат водить машины, ухаживают за огородом и даже раскрывают таланты искусных садовников. Но не все рады этим переменам и отсутствию преступности. Злой лис Рэйнард вынашивает новый план, как вернуть бывшим плохишам старые привычки. Он надеется расстроить праздник Черепашкина и показать всем, что медвежонок только притворяется их другом. Его следующий шаг даже более амбициозен: лишить Бамси чудо-меда, дающего ему суперсилы. На помощь герою, как всегда, придут семья и верные товарищи, не отвернувшиеся от него даже в самую тяжелую минуту.

Этот красочный мир зверей был создан шведом Руне Андреассоном в середине 1960-х в формате комиксов, которые продолжают выходить и по сей день. Мультипликаторам оставалось лишь бережно перенести готовый визуальный стиль и наполнить его яркостью. Кажется, им снова это отлично удалось. «Медвежонок Бамси и Замок Разбойников» — очередное возвращение приключений отважного медвежонка-супергероя. Он, конечно, не спасает весь сказочный мир и соседние измерения, но бдительно следит за своей родной деревней и охраняет ее от любых бед.

Медвежонок Бамси и замок разбойников

Создатели очень дотошно подошли к повествованию и сделали практически самостоятельный мультфильм. На протяжении всего путешествия компанию нам составит осведомленный рассказчик, напоминающий биографии всех местных персонажей. Но даже без этих подсказок история вряд ли способна стать проблемой и не требует знакомства с предыдущими приключениями. Всё максимально просто и нацелено на самых юных зрителей. Герои попадают в простенькие передряги, изредка поют песни, оказываются в запоминающихся локациях, постепенно продвигаясь вглубь леса, и проявляют свои лучшие качества. Почти всё держится на взаимодействии разнообразных персонажей, которые работают вместе как слаженная команда и используют ум, силу, отвагу и смекалку на благо общего успеха.

Перед нами сказочный мир, где всё четко поделено на черное и белое, пускай злодеи и крадут только конфеты. История состоит практически из одних детских нравоучений: воровать и обманывать плохо, сладкое должно быть меру, нужно уметь прощать, обязательно слушать старших, оставлять в сердце место только для доброты и так далее. Всё это сделано в лоб, без сложных метафор и образов.

Медвежонок Бамси и замок разбойников

По-новому заиграть этой простоте помогает яркая рисованная анимация. Тогда как большинство студий с аналогичными детскими сценариями прибегает к угловатой и часто блеклой компьютерной графике, «Бамси» поражает нетипичным визуальным исполнением. Сложно не влюбится в эти фоны со сказочным замком, красочным лесом и пугающими пещерами. Как будто пред нами ожили иллюстрации детских книжек. Все персонажи имеют запоминающиеся черты с яркой мимикой, дополняющие и без того разнообразные характеры. Такой подход рождает давно забытую теплоту, похожую на семейный вечер у камина. Всё очень размеренно и неторопливо, что позволяет разглядеть здешнюю красоту.

«Медвежонок Бамси и Замок Разбойников» — мультфильм из прошлого, в котором сложные идеи и конструкции уступили место домашней атмосфере, приятной рисованной анимации и универсальному рассказу о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Если вы тяжело вздыхаете при виде очередной компьютерной графики и тоскуете по эталонной советской анимации, то новые приключения Бамси сделаны специально для вас. Это именно та история, которую вы захотите показать своему маленькому ребенку и которая вернет веру в современную мультипликацию.

Константин Киценюк