«Ключ времени»: Рецензия Киноафиши

Восьмилетнюю Ксюшу (Ксения Алексеева) забирает из детского дома семья писателя Андрея (Павел Трубинер) и художницы Ольги (Марина Казанкова). У них с виду всё хорошо, но не без проблем. Во-первых, в творческих семьях вообще бывает сложновато, во-вторых, бывшая возлюбленная Андрея, Ирена (Любовь Толкалина), не может забыть его и активно строит планы по разрушению его новой семьи. Но фильм не совсем об этом. Андрей пишет фантастический роман о тёмной стороне Петербурга, и очень быстро Ксюше приходится осознать, что замыслы писателя являются выдумкой лишь отчасти.

Ключ времени

Городское фэнтези — потенциально очень яркий жанр, за счёт взаимодействия знакомой современному человеку среды и фантастических элементов можно создавать очень колоритные и самобытные миры. Выбор города действия для истории прост, но практически безупречен — Петербург всегда располагал к мрачной мифологизации.

Художественный Петербург — уже готовое мифопоэтическое единство, проработанное и литературой (специалисты называют это Петербургским текстом русской литературы, формировали его авторы от Пушкина и Бродского до Погорельского и Башлачёва), и кино (от «Брата» до «Окна в Париж»). Петербург — единство противоположностей, сожительство страшного и смешного, хтонического и одухотворяющего. Создатели «Ключа времени» с уже наработанным до них материалом знакомы: угадываются в фильме и некоторые отсылки (сложно сказать, насколько осознанные), и внушает доверие то, что авторы не зацикливаются на туристической маске города. Нет, конечно, есть тут и Чижик-Пыжик, и Исакий, и разводные мосты, куда без них; но кроме своего нового лица в фэнтезийном изнаночном Петербурге, в сценах с «обычным» Петербургом, как бы ни была расплывчата грань, он не выглядит городом с магнитиков на холодильник.

Ключ времени

Ряд ближайших ассоциаций в отношении «Ключа времени» достаточно широк: вспоминается и «Лемони Сникет: 33 несчастья» (скорее более мрачный сериал, чем полнометражка), и «Хранитель времени», и недавняя «Эбигейл», во многом из-за схожих цветов и Артёма Ткаченко в яркой роли второго плана. Именно у него в фильме самая яркая, пускай и несколько гротескная (так и надо) роль.

Главная героиня вызывает симпатию, но явная стереотипность её персонажа не даёт выйти на какой-то блестящий уровень. То же самое можно сказать и про её приёмных родителей: обаятельные ребята, но всех этих героев мы уже где-то видели. Выделяется жутковатая Ирена в исполнении Толкалиной, но насколько её персонаж хорошо сыгран, настолько иногда кажется инородным в истории.

Ключ времени

Не так важно, что фильм не запоминается яркими актёрскими выходами, ведь все они уступают место главному персонажу — Петербургу. Он узнаваем и от этого становится всё более пугающим. «Ключ времени» не хоррор, конечно, но созданный в фильме мир не назовёшь совсем детским, как положено художественному Петербургу, — от него иногда становится по-хорошему не по себе.

Ключ времени

«Ключ времени» — подходящий выбор для семейного просмотра, особенно если в семье есть любители города на Неве, а дети уже подросли и готовы воспринимать не совсем детскую сказку.

Пётр Волошин