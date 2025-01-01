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Фильмография
Ли Эль
Lee El
Киноафиша
Персоны
Ли Эль
Ли Эль
Lee El
Дата рождения
26 августа 1982
Возраст
42 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Популярные фильмы
8.0
Демон
(2016)
7.9
Маскарад
(2012)
7.2
По дороге в страну счастья
(2021)
Фильмография Ли Эль
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Музыка
Спорт
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2024
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2012
2011
Все
12
Фильмы
4
Сериалы
8
Актриса
12
6.5
Я слежу за тобой
Geunyeoga Jugeossda
детектив, триллер
2024, Южная Корея
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6.4
Любовь на поводке
Love and Leashes
комедия, мелодрама
2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
7.2
По дороге в страну счастья
Heaven: To the Land of Happiness
драма
2021, Южная Корея
Когда дьявол зовет тебя по имени
драма, фэнтези, мелодрама, музыка
2019, Южная Корея
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Когда Дьявол назовет твое имя
драма, фэнтези
2019, Южная Корея
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Мисс Хаммурапи
драма, комедия, мелодрама
2018, Южная Корея
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Хваюги
комедия, фэнтези, мелодрама
2017, Южная Корея
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Блэк
криминал, мелодрама, триллер
2017, Южная Корея
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8
Демон
драма, фэнтези, мелодрама
2016, Южная Корея
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Романтика без правил
комедия, мелодрама, спорт
2012, Южная Корея
Реклама 18+
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7.9
Маскарад
Gwang-hae, wang-i doin nam-ja
драма, исторический
2012, Южная Корея
Белое Рождество
драма, криминал, ужасы
2011, Южная Корея
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Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Пропущенная глава: как фильмы о «Гарри Поттере» исказили главную тайну Снейпа
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
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Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
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Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
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