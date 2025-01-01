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Ли Эль
Ли Эль Lee El
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Ли Эль

Lee El

Дата рождения
26 августа 1982
Возраст
42 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Сеул, Южная Корея

Популярные фильмы

Демон 8.0
Демон (2016)
Маскарад 7.9
Маскарад (2012)
По дороге в страну счастья 7.2
По дороге в страну счастья (2021)

Фильмография Ли Эль

Жанр
Год
Все 12 Фильмы 4 Сериалы 8 Актриса 12
Я слежу за тобой 6.5
Я слежу за тобой Geunyeoga Jugeossda
детектив, триллер 2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Любовь на поводке 6.4
Любовь на поводке Love and Leashes
комедия, мелодрама 2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
По дороге в страну счастья 7.2
По дороге в страну счастья Heaven: To the Land of Happiness
драма 2021, Южная Корея
Когда дьявол зовет тебя по имени
Когда дьявол зовет тебя по имени
драма, фэнтези, мелодрама, музыка 2019, Южная Корея
Когда Дьявол назовет твое имя
Когда Дьявол назовет твое имя
драма, фэнтези 2019, Южная Корея
Мисс Хаммурапи
Мисс Хаммурапи
драма, комедия, мелодрама 2018, Южная Корея
Хваюги
Хваюги
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, Южная Корея
Блэк
Блэк
криминал, мелодрама, триллер 2017, Южная Корея
Демон 8
Демон
драма, фэнтези, мелодрама 2016, Южная Корея
Романтика без правил
Романтика без правил
комедия, мелодрама, спорт 2012, Южная Корея
Маскарад 7.9
Маскарад Gwang-hae, wang-i doin nam-ja
драма, исторический 2012, Южная Корея
Белое Рождество
Белое Рождество
драма, криминал, ужасы 2011, Южная Корея
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