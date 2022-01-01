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Ким Хон-пха
Kim Hong-pa
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Персоны
Ким Хон-пха
Ким Хон-пха
Kim Hong-pa
Популярные фильмы
Инсайдеры
(2015)
6.9
Призрачный дом
(2021)
6.4545455
Фильмография Ким Хон-пха
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мистика
Триллер
Ужасы
Год
Все
2021
2015
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.5
Призрачный дом
Goe-gi-maen-syon
ужасы, мистика, триллер
2021, Корея
Билеты
6.9
Инсайдеры
Naebujadeul
триллер, криминал, драма
2015, Корея
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