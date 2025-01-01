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О персоне
Фильмография
Ли Гён-ён
Lee Gyeong-yeong
Киноафиша
Персоны
Ли Гён-ён
Ли Гён-ён
Lee Gyeong-yeong
Дата рождения
12 декабря 1960
Возраст
64 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Чхунджу, Республика Корея
Популярные фильмы
7.1
Убийство
(2015)
7.1
Инсайдеры
(2015)
6.7
Безжалостный
(2017)
Фильмография Ли Гён-ён
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
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Криминал
Мелодрама
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Фильмы
5
Сериалы
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Актер
16
Помощница кандидата
драма
2023, Южная Корея
Моя жизнь снова
драма, боевик, фантастика
2022, Южная Корея
Король свиней
драма, триллер, детектив
2022, Южная Корея
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Черное солнце
боевик, криминал
2021, Южная Корея
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Жизнь в браке
драма, мелодрама
2020, Южная Корея
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Штрих
драма, приключения, исторический
2019, Южная Корея
Загадка
драма, триллер
2018, Южная Корея
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Незнакомец
криминал, триллер, мистика
2017, Южная Корея
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6.7
Безжалостный
Boolhandang: nabbeun nomdeului sesang
драма, боевик, криминал
2017, Южная Корея
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Под прикрытием
боевик, криминал, триллер
2015, Южная Корея
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День Д
драма
2015, Южная Корея
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7.1
Инсайдеры
Naebujadeul
триллер, криминал, драма
2015, Южная Корея
7.1
Убийство
Amsal
боевик, триллер
2015, Южная Корея
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Мисэн: Неудавшаяся жизнь
драма
2014, Южная Корея
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6.5
Пираты
Haejeok: badaro gan sanjeok
боевик, приключения, комедия
2014, Южная Корея
6.6
Берлинское дело
Bereullin
боевик, триллер
2013, Южная Корея
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
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