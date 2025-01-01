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Ли Гён-ён
Ли Гён-ён Lee Gyeong-yeong
Киноафиша Персоны Ли Гён-ён

Ли Гён-ён

Lee Gyeong-yeong

Дата рождения
12 декабря 1960
Возраст
64 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Чхунджу, Республика Корея

Популярные фильмы

Убийство 7.1
Убийство (2015)
Инсайдеры 7.1
Инсайдеры (2015)
Безжалостный 6.7
Безжалостный (2017)

Фильмография Ли Гён-ён

Жанр
Год
Все 16 Фильмы 5 Сериалы 11 Актер 16
Помощница кандидата
Помощница кандидата
драма 2023, Южная Корея
Моя жизнь снова
Моя жизнь снова
драма, боевик, фантастика 2022, Южная Корея
Король свиней
Король свиней
драма, триллер, детектив 2022, Южная Корея
Черное солнце
Черное солнце
боевик, криминал 2021, Южная Корея
Жизнь в браке
Жизнь в браке
драма, мелодрама 2020, Южная Корея
Штрих
Штрих
драма, приключения, исторический 2019, Южная Корея
Загадка
Загадка
драма, триллер 2018, Южная Корея
Незнакомец
Незнакомец
криминал, триллер, мистика 2017, Южная Корея
Безжалостный 6.7
Безжалостный Boolhandang: nabbeun nomdeului sesang
драма, боевик, криминал 2017, Южная Корея
Под прикрытием
Под прикрытием
боевик, криминал, триллер 2015, Южная Корея
День Д
День Д
драма 2015, Южная Корея
Инсайдеры 7.1
Инсайдеры Naebujadeul
триллер, криминал, драма 2015, Южная Корея
Убийство 7.1
Убийство Amsal
боевик, триллер 2015, Южная Корея
Мисэн: Неудавшаяся жизнь
Мисэн: Неудавшаяся жизнь
драма 2014, Южная Корея
Пираты 6.5
Пираты Haejeok: badaro gan sanjeok
боевик, приключения, комедия 2014, Южная Корея
Берлинское дело 6.6
Берлинское дело Bereullin
боевик, триллер 2013, Южная Корея
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Пропущенная глава: как фильмы о «Гарри Поттере» исказили главную тайну Снейпа
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
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