Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синистер. Начало" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пиф-паф, ой-ой-ой Пиф-паф, ой-ой-ой, 1980: актеры и роли
Пиф-паф, ой-ой-ой 1980 / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пиф-паф, ой-ой-ой, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гарри Бардин Гарри Бардин
В ролях
Ролан Быков Ролан Быков Rolan Bykov Владимир Качан Ирина Муравьева Ирина Муравьева
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
1995, Япония, анимация, аниме
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Гремлины: Хранители леса
Гремлины: Хранители леса
2023, Великобритания, ужасы
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App