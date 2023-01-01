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Повесть о чекисте Повесть о чекисте
Киноафиша Фильмы Повесть о чекисте Повесть о чекисте, 1969: актеры и роли
Povest' o chekiste Повесть о чекисте 1969 / СССР
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Повесть о чекисте, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Дуров Boris Durov Степан Пучинян Stepan Puchinyan
В ролях
Лаймонас Норейка Константин Сорокин Владимир Алексеенко Volodymyr Oleksiyenko Лембит Ульфсак Лембит Ульфсак Елена Добронравова Гурген Тонунц Владимир Емельянов
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