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Повесть о чекисте
Повесть о чекисте, 1969: актеры и роли
Povest' o chekiste
Повесть о чекисте
1969 / СССР
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Повесть о чекисте, 1969: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Дуров
Boris Durov
Степан Пучинян
Stepan Puchinyan
В ролях
Лаймонас Норейка
Константин Сорокин
Владимир Алексеенко
Volodymyr Oleksiyenko
Лембит Ульфсак
Елена Добронравова
Гурген Тонунц
Владимир Емельянов
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