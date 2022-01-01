Наш друг Пишичитай. Выпуск 2, 1979

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о выходе в прокат О фильме Фильм знакомит малышей с азбукой и счётом. Развернуть 6.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1979 Возраст 6+ Режиссер Юрий Прытков В ролях Мария Виноградова Евгений Весник Людмила Гурченко Все актеры и съемочная группа 1 постер

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